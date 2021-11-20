Demirören Medya’ya ödül yağmuru

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Maximum Group - Baynet İnşaat ana sponsorluğunda düzenlenen 5'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Kadir Çöpdemir ve Özge Ulusoy’un sunumuyla gerçekleşen gecede iş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasından önemli isimler yer aldı. Farklı sektörlerden temsilcilerin halk oylamasıyla ödüle layık görüldüğü geceye Demirören Medya Grubu da damgasını vurarak birçok ödülün sahibi oldu.

DEMİRÖREN MEDYA GRUBU’NA 5 ÖDÜL

Medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede, Yılın Kurumsal İletişimcisi Ödülü Demirören Haber Ajansı adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz’e Yılın Magazin Programı ödülü Kanal D’de yayınlanan Magazin D’nin, Yılın Televizyon Programı CNN Türk’teki Üretim Rotası’nın, Yılın Magazin Eki Hürriyet Kelebek’in ve Yılın Köşe Yazarı Posta Gazetesi’nden Bekir Saçar’ın oldu.

AKDENİZ: UMARIM DAHA ÇOK ‘KADIN ÖDÜLLENDİRİLDİ’ HABERLERİ YAPARIZ

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Demirören Haber Ajansı adına ödül alan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz, “İletişim kazaya gelmeyen ve markalar için birbirinden ayrılmayan, çok önemli bir tutkudur. Bu tutkunun peşinden giderken bu tarz ödüller doğru yoldasın işaretidir. İşaretinizi aldım, çok teşekkür ediyorum. Umarım ki 2022 yılında daha çok kadın öldürüldü değil de, daha çok kadın ödüllendirildi haberleri yaparız. O zaman bu ödülü çok daha büyük bir gururla yukarılara taşırız. Unutmayalım ki kadın var olursa var eder” dedi.

SEYMEN: TÜRKİYE DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRECEK

CNN Türk’te yayınlanan Üretim Rotası programının sunucusu, gazeteci Cem Seymen yaptığı konuşmada, “Programlarımı yaparken bir tek şey düşünüyorum, Türkiye 4’üncü Sanayi Devrimi’ni zaten başarmış bir ülke. Cumhuriyet ile ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, Cumhuriyet’in getirdiği muazzam başarı hamlesiyle. Cumhuriyet’in ayarlarına tekrar dönersek, aynı başarıyı göstereceğiz ve Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek. Biz gazeteciler de bunu halkımızla paylaşmaktan büyük bir gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.

DELİBAŞ: KRİTER BAŞARI

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Türkiye Marka Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ise, “Organizasyonumuzdaki mottomuz ‘Güçlü bir Türkiye için, Türk markalarını seçin’ oldu. Ödül bazen bir dokunuş, bazen bir obje, plaket, kupa… İnsanların motivasyonunu her türlü artırıyor. Türkiye Marka Zirvesi de sanatçısıyla, televizyoncusuyla, iş dünyasıyla herkesin bütünleşmiş olduğu bir yapı içerisinde motivasyon anlamında bir misyon üstleniyor. İstihdama katkı sunan iş, sanat, medya dünyasının buluştuğu bir gökkuşağı diyebiliriz. Ödüller halk oylamasıyla verildi, bazıları ise 11 kişilik tertip komitesi kararı ile belirlendi. Kriter başarı, kriter istihdam” diye konuştu.