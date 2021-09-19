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Darıca sahilinde bulundu! El ve ayakları bağlı, işkence edilmiş...

#Kocaeli#Darıca#İşkence
Darıca sahilinde bulundu El ve ayakları bağlı, işkence edilmiş...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. El ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı, üzerinde işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlenirken, kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli) (DHA) - Sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi’nde köpeğini gezdiren bir kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi. Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

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#Kocaeli#Darıca#İşkence