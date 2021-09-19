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Meyve toplamak için gittiler, dehşete düştüler

#İstanbul#Büyükçekmece#TEM Otoyolu

İstanbul Büyükçekmece'de meyve toplamak için TEM Otoyolu'nun kenarında bulunan araziye giden aile, ağacın altında el ve kolları bağlanmış halde ceset buldu. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) - Olay, dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre meyve toplamak için araziye giden aile, ağacın altında el ve ayakları bağlanmış erkek cesedi buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi bulan kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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#İstanbul#Büyükçekmece#TEM Otoyolu