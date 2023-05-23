Dalila’nın sır ölümü

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İSTANBUL’a mide küçültme ameliyatı için gelen Fransız vatandaşı Dalila Soudani (44), geçen cuma günü Bağcılar’da özel bir hastaneye gitti. Burada kendisine ameliyat öncesi tetkikler yapıldı. Ertesi gün için ameliyat kararı alınarak hastanede odaya yerleştirildi. Ertesi sabah saat 07.30 sıralarında ameliyat saati yaklaştığında hastanede görevli hemşire odasına gitti. Odaya giren hemşire Dalila Soudani’yi odanın banyosunda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yanında bir de boş enjektör vardı. Dalila Soudani’nin nefes almadığını fark eden hemşire, hemen ekip arkadaşlarına haber verdi. Odaya gelen doktorlar Dalila Soudani’nin hayatta olmadığını belirledi. Hastaneye polis çağırıldı.

ADLİ TIP AYDINLATACAK

Oda ve ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından da Dalila Soudani’nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yanında bulunan boş enjektör de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na teslim edildi.