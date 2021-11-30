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Dalgalar yükseldi! Selfie için Caddebostan Sahili'ne koştular

#Caddebostan Sahili#Lodos#Selfie
Dalgalar yükseldi Selfie için Caddebostan Sahiline koştular

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde etkisini arttıran sert rüzgar ile birlikte kıyıya vuran dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. Dalgalarla birlikte fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ise sahile indi.

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İstanbul'da şiddetli lodos ve fırtına etkisini sürdürüyor. İstanbul'un bir çok noktasında etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle maddi hasarlar oluşurken sahil kesimlerinde ise şiddetli lodos ile birlikte etkili olmaya devam ediyor. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sabah saatlerinde de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları sonrası kıyıya vuran dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. Vatandaşlar sahil kesiminde yürümekte güçlük çekerken dalgaların metrelerce yükseldiği o anları kayda aldı.

"SELFİE ÇEKİLMEYE GELDİK"

Sahile fotoğraf çektirmeye gelen Ahmet Can isimli vatandaş, "Uzun zaman sonra İstanbul'u ilk kez böyle görüyorum. Arkadaşımla selfie çekilmeye geldik. Şiddetli bir lodos var. Dalgalar metrelerce yükseliyor. İstanbul resmen dalgalanıyor. Yine de manzara çok güzel" diye konuştu.

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#Caddebostan Sahili#Lodos#Selfie

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