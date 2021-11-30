Dalgalar yükseldi! Selfie için Caddebostan Sahili'ne koştular

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İstanbul'da şiddetli lodos ve fırtına etkisini sürdürüyor. İstanbul'un bir çok noktasında etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle maddi hasarlar oluşurken sahil kesimlerinde ise şiddetli lodos ile birlikte etkili olmaya devam ediyor. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sabah saatlerinde de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları sonrası kıyıya vuran dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. Vatandaşlar sahil kesiminde yürümekte güçlük çekerken dalgaların metrelerce yükseldiği o anları kayda aldı.

"SELFİE ÇEKİLMEYE GELDİK"

Sahile fotoğraf çektirmeye gelen Ahmet Can isimli vatandaş, "Uzun zaman sonra İstanbul'u ilk kez böyle görüyorum. Arkadaşımla selfie çekilmeye geldik. Şiddetli bir lodos var. Dalgalar metrelerce yükseliyor. İstanbul resmen dalgalanıyor. Yine de manzara çok güzel" diye konuştu.