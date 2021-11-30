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Son dakika... Esenyurt'ta korkunç olay! Çatı ile beraber uçup otomobillerin üzerine düştüler

#İstanbul#Esenyurt#Mustafa Şenel

İstanbul Esenyurt'ta lodos nedeniyle çalıştıkları çatı ile beraber uçup park halindeki otomobillerin üzerine düşen 2 işçi ağır yaralandı. Yaşananları anlatan ve olay sonrası otomobili zarar gören Mustafa Şenel, "Çatıyla beraber buraya uçtular. Tabelaya çarptılar, sonra araçların üzerine düştüler. 5 tane araç ciddi hasar aldı" dedi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Sultaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli esen rüzgar 2 işçinin üzerinde çalıştığı tek katlı güvenlik kulübesinin çatısını uçurdu. İşçiler, çatı ile beraber önce bir reklam panosuna çarptı sonra da park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Son dakika... Esenyurtta korkunç olay Çatı ile beraber uçup otomobillerin üzerine düştüler

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri hastaneye kaldırdı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika... Esenyurtta korkunç olay Çatı ile beraber uçup otomobillerin üzerine düştüler

"ÇATIYLA BERABER BURAYA UÇTULAR"

Yaşananları anlatan ve olay sonrası otomobili zarar gören Mustafa Şenel, "13.10 sıralarında oldu olay. Bir sitenin güvenlik kulübesi çatısı uçtu. Bizim buradaki tabelaya sonra da 5 aracın üzerine üzerine düştü. Oradaki çatıyla beraber işçiler de buraya düştü. İkisinin de durumu ağırdı. Çatının üzerinde işçiler vardı. Herhalde tamirat yapıyorlardı. Çatıyla beraber buraya uçtular. Tabelaya çarptılar, sonra araçların üzerine düştüler. 5 tane araç ciddi hasar aldı" dedi.

Son dakika... Esenyurtta korkunç olay Çatı ile beraber uçup otomobillerin üzerine düştüler

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