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Son dakika... Aksaray, Niğde ve Konya'da kum fırtınası... Araçlar mahsur kaldı, yollar kapatıldı, çok sayıda kaza oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

#Konya#Kum Fırtınası#Hava Durumu

Aksaray - Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Kum fırtınası nedeniyle 30 aracın karıştığı kaza meydana gelirken, ekipler yaralılara müdahale etti. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı. Niğde'de ise 2 yol trafiğe kapatıldı, Valilik'ten uyarı geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Konya - Aksaray karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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AKSARAY - ADANA KARAYOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI... YOL KAPATILDI

Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, görüş mesafesi sıfıra düştü, araçlar mahsur kaldı, trafik durdu. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı. 

Kum fırtınası nedeniyle çok sayıda kaza var, ekipler yaralılara müdahale ediyor.

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Kum fırtınası nedeniyle araçlar mahsur kaldı, yollar kapatıldıKum fırtınası nedeniyle araçlar mahsur kaldı, yollar kapatıldıHaberin Tüm Görselleri

MUHABİR ZOR ANLAR YAŞADI

Karayolunda yaşananları görüntülemek için kum fırtınasının yoğun olarak yaşandığı Taşpınar mevkisine giden haberciler de zor anlar yaşadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Yasin Can kum fırtınası altında zor anlar yaşadıklarını, güçlükle çekim yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anlarıAksaray’da kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can fırtınanın ortasında kaldı. Trafiğe kapatılan yolda yaşananları anlatan Can, o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.
daha fazla video içinKum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

NİĞDE'DE KUM FIRTINASI: 2 YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Niğde'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolunda kazalar meydana geldi. Yollar, geçici süre ulaşıma kapatıldı.

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Kentte sabah saatlerinde sisle birlikte etkili olan kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolunda trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hafif yaralandı, araçlarda ise hasar oluştu. Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu, geçici süre trafiğe kapatıldı.

Son dakika... Aksaray, Niğde ve Konyada kum fırtınası... Araçlar mahsur kaldı, yollar kapatıldı, çok sayıda kaza oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN UYARI

Valilikten yapılan açıklamada ise Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi yönü ile Çukurkuyu belde yolunda kum fırtınası olduğu belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Son dakika... Aksaray, Niğde ve Konyada kum fırtınası... Araçlar mahsur kaldı, yollar kapatıldı, çok sayıda kaza oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

KONYA'DA KUM FIRTINASI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu.

Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

ETKİSİNİ ARTIRDI

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Kum fırtınası öğle saatlerinde etkisini artırdı. Konya’yı Ankara, Adana ve Aksaray’a bağlayan karayollarının bazı noktalarında kum fırtınası nedeniyle polis, trafiği kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Kum fırtınasının görüldüğü bölgelerde zincirleme kazaların meydana geldiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Bu arada, fırtına nedeniyle Alakova Mahallesi'nde bir inşaatın duvarının yıkılması sonucu yaralanan işçi Hamza K. (34), ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza K.'nin sol bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

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8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 8 YARALI

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle aralarında 2 kamyon ile 2 TIR'ın bulunduğu 8 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 8 kişi, Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kum fırtınası ve meydana gelen kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Son dakika... Aksaray, Niğde ve Konyada kum fırtınası... Araçlar mahsur kaldı, yollar kapatıldı, çok sayıda kaza oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

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Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Konya - Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, bugün saat 14.30 sıralarında E.A. yönetimindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, M.A. yönetimindeki 06 FZ 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada savurulup tarlaya uçan otomobildeki Şerife Köşe (90) ve Ayla Aytaç (90) hayatını kaybetti. Sürücüler E.A. ve M.A. ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Köse ve Aytaç'ın cenazeleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 

 

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#Konya#Kum Fırtınası#Hava Durumu

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