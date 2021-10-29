Cumhuriyet’in gurur eserleri

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SANAT

HEM ÜNİVERSİTE HEM LİSE OKUYOR: HARİKA ÇOCUK NEHİR

4 yaşından beri müzik eğitimi alan Nehir Özzengin, 15 yaşındayken sınavlarda tam puan alarak “mükemmel derece” ile kabul edildiği Almanya’nın önemli müzik okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimine başladı. Geçen dönem pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle üniversite hayatına başlayan Özzengin, aynı zamanda Türkiye’de 11’inci sınıfta okuyan bir lise öğrencisi. Her ay bir hafta Almanya’ya giderek üniversite eğitimi alıyor, geri kalan üç hafta ise İzmir’de lisede okuyor. Lise bittiğinde tam zamanlı olarak Almanya’daki üniversitede okuyacak. Klasik batı müziği eğitiminin önemli kurumlarından olan Karlsruhe Müzik Üniversitesi’ne kabul edilmenin çocukluğundan beri en büyük hedefi olduğunu söyleyen Nehir Özzengin, “Bu amaçla tüm dünya pandemi nedeni ile duraklamışken ben tam aksine hedefime ulaşmak için çalışmalarımı daha da arttırdım ve sıkı bir şekilde sınavlara hazırlandım. Sonuçlar açıklandığında tam puan alarak 15 yaşında üniversiteye kabul edildiğimi öğrendim ve gerçekten büyük bir sevinç yaşadım” dedi. Sınavda en yüksek puanı da alarak Piyano Bölümü Genç Öğrencisi olmaya hak kazanan Nehir, sınav jürisi tarafından “sıra dışı bir yetenek” olarak nitelendirildi. (Zülal ATAGÜN)

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BİLİM

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE TÜRKİYE’DEN 1150 İSİM



ABD’nin Stanford Üniversitesi’nin her yıl hazırladığı, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste yayımlandı. Bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde Türkiye’den 1150 bilim insanı yer aldı. Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, makale sayısı ve atıf alan makale sayısı gibi ölçütlere göre hazırlanan “yıllık etki” listesinde İTÜ, 50 isimle en başarılı Türk üniversitesi oldu.

Onu 42 akademisyenle Fırat Üniversitesi izledi. İTÜ’den ilk 100’de 4, ilk 500’de 19 akademisyen listeye adını yazdırdı. Listede tüm dünyadan toplam 190 bin bilim insanı yer alırken bu kişiler bilim camiasının en başarılı yüzde 2’lik dilimini temsil ediyor. Kariyer analizinin yapıldığı “kariyer boyu etki” kategorisinde ise toplam 186 bin 177 kişi değerlendirmeye alındı.

Bu kategoride Türkiye’den 828 bilim insanı son 5 yıllık yayınlarının atıf etkisine göre sıralandı. İTÜ 52 bilim insanıyla bu kategoride de Türkiye birincisi oldu. “Kariyer boyu etki” kategorisinde İTÜ’den ilk 100’de 4, ilk 200’de 6, ilk 500’de 14 bilim insanı yer aldı. (Muhammed KAFADAR)

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TIP

8 TÜRK HEKİMİN BÜYÜK BAŞARISI: KALP KRİZİNDEKİ KAYIP HALKAYI BULDULAR...

Türkiye’de yapılan çok merkezli bir çalışma, ağır metallerin kalp damarlarında daralmaya neden olduğunu ortaya koydu. Bugüne kadar bilim dünyası damarlarda daralma nedeni olarak kolesterolün üzerinde duruyordu. Çalışma, bu yıl Singapur’da gerçekleştirilen ASIA PCR isimli uluslararası tıp kongresinde en iyi araştırma seçildi. Kalp krizlerinde bugüne kadar gözden kaçırılan ‘kayıp halka’nın bu olabileceği belirtilen araştırma için 50 yaşın üzerinde, kalp damarlarında daralma görülen 12, daralması olmayan 14 kişinin damarlarından alınan örnekler incelendi. Arsenik, krom, demir, cıva, alüminyum gibi toksik etkileri bulunan bazı ağır metallerin de içinde olduğu 27 elementin damarlarda ne oranda bulunduğuna bakıldı. Damarlarında daralma olmayan kişilerde bu maddelerden tespit edilemezken, daralma olanlarda daha yüksek miktarda olduğu görüldü.

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Araştırmayı İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan Olcay, Haliç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esra Kasapbaşı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nden Onur Yolay ve Dr. Bekir İnan, İstanbul Gedik Üniversitesi’nden Dr. Erdem Tezcan, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan Dr. Hasan Karaoğlu ve Dr. Ceyhun Küçük, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emir Cantürk yaptı. (Buse ÖZEL)