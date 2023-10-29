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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet mesajı... '100. yıla kavuşmanın gururu içindeyiz'

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#Cumhuriyetimiz#100Yil#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 09:39

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısı ile paylaşılan mesajda, '100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz" denildi.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşıma şöyle devam edildi:

"Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun"

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