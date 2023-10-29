İyi ki varsın Cumhuriyet

Haberin Devamı

SOLOTÜRK NEFES KESTİ









Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde Samsun’da selamlama uçuşu yaptı. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi üzerinden gerçekleşen uçuşta, pilotların yaptığı manevralara izleyiciler alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

BAYRAKLARLA ŞEHİR TURU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Atlı Polis Grup Amirliği, motorize Yunus ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla aralarında TOMA ve zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda araçla şehir turuna çıktı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla cadde ve bulvarlardan geçerek, vatandaşları selamladı. Yüreğir Yahya Kemal Beyatlı 100’üncü Yıl İlkokulu öğrencilerinin çiçeklerle karşıladığı polisler, okul bahçesinde çocuklarla marş söyleyip balon, şeker ve bayrak dağıttı.

Haberin Devamı

ATAK VE GÖKBEY 100. YILA KANATLANDILAR

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında, Atak ve Gökbey helikopteri birlikte uçuş gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında milli olarak geliştirilen platformlar eşgüdüm içinde hareket ederek Türkiye’nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi.





KOKPİTTEN KUTLADI

Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün de uçuşlara Atak helikopterinin kokpitinde katıldı. Telsizden savunma sanayisi çalışanlarına seslenen Görgün, “Türkiye’nin yeni yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU

Uçuşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, “Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirilen ilk taarruz helikopteri Atak’la uçmak kadar, ilk milli helikopter olan 4 adet Gökbey’le uçmak, ülkemizin gücünü, bileğinin bükülemeyeceğini binlerce çalışanı ile savunma sanayimizin uluslararası arenada kendini üst sıralara taşıdığını bir kez daha dünyaya gösterdi. Çıktığımız bu yolda inançla, emekle ve başarıyla adım atmaya, hep birlikte güçlü Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

YHT’DEN CUMHURİYET SEFERİ

Ankara-İstanbul hızlı treni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından tasarlanan özel temalı giydirme ile kaplandı. ‘Türkiye Yüzyılı’ ve ‘Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yılı’ görselleriyle kaplanan tren, yaklaşık 400 yolcusuyla dün ilk seferini gerçekleştirdi. Tren saat 11.10’da Ankara Hızlı Tren Garı’ndan İstanbul’a uğurlandı. Uğurlama törenine katılan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, hızlı tren, Marmaray seti ve Başkentray seti ile 1 yıl boyunca cumhuriyeti anlatmaya çalışacaklarını söyledi.