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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'ya tepki! "Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi"

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#Paris#Fransa#Terör
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 13:14

Fransa'nın Başkenti Paris'de dün üç kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ile ilgili Paris Savcısı Laure Beccuau, yakalanan saldırganın geçen yıl da ırkçı bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonrasında polisle çatışma yaşandı, çevredeki dükkanlar zarar gördü, caddelerde barikatlar kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise, "Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi" diyerek tepki gösterdi.

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Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırgan dün çevredekilere silahla ateş açmış, biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralanmıştı. Polis olay yerine intikal ederek saldırganı etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, olayla ilgili basına açıklama yaparak saldırganın geçen yıl ‘ırkçı bir saldırı’ düzenlediğini ifade etti. Fransa Demiryolları’ndan emekli saldırganın, 2016 tarihinde bir ırkçı saldırı düzenlediği, daha sonra 8 Aralık 2021 tarihinde de Paris’te bulunan mülteci kampına başka bir saldırı düzenlediği, bu olayla ilgili iki kişiyi yaralama suçundan hakkında dava açıldığı ve kısa bir süre önce serbest kaldığı dünyaya basınına yansıdı. Fransa basını saldırganın adının William M. olduğunu duyurdu.

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganı ‘aşırı sağcı’ olarak nitelendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerinden dün basına yaptığı açıklamada saldırganı yabancıları açıkça hedef alan biri olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Polis olay yerine intikal ederek saldırganı bir kuaför dükkanında etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Saldırı sonrasında polisle çatışma yaşandı, çevredeki dükkanlar zarar gördü, caddelerde barikatlar kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelikten Fransaya tepki Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi

Saldırı sonrası terör örgütü PKK yanlılarının toplanarak, çevrede Türkiye aleyhine slogan attıkları görüldü. Olayın meydana geldiği Paris 10. Bölgenin İlçe Belediye Başkanı Alexandra Cordebard olay yerinde basına açıklama yaparken çevresindeki kalabalık, Türkiye aleyhine sloganlar atmayı sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelikten Fransaya tepki Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TEPKİ: 'HALA SESSİZ KALACAK MISINIZ?'

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaştığı Twitter mesajında Fransa'daki olaylara tepki gösterdi. Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip "Hala sessiz kalacak mısınız?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelikten Fransaya tepki Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi

Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terörist organizasyonla aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türkü, Kürdü ve güvenlik görevlisini katletti. Onlar şimdi Paris sokaklarını ateşe veriyor. Hala sessiz kalacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelikten Fransaya tepki Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayı kınayarak kurbanların ailelerine taziyelerini iletip “Cesaretleri ve soğukkanlılıkları için polisimize minnettarız” dedi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne saldırıyı kınayarak hızlı müdahale ederek saldırganı olay yerinde gözaltına alan polise minnettarlığını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelikten Fransaya tepki Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi

ÖMER ÇELİK: terör ÖRGÜTÜNÜN YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Fransa'daki olaylarla ilgili Çelik'in açıklamaları şöyle:

Terör örgütlerinin besleyenler terörle yüz yüze geldi. Biz o teröristlerin, kamuya, insanlara saldırmasını kınıyoruz. Tüm bu tabloya baktığımız zaman, terör bakımından çifte standardın ne gibi sonuçlara neden olduğunu görüyoruz.

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#Paris#Fransa#Terör

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