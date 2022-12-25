Ahmet Kaya derneğine saldıran Fransız 'ırkçı' olduğunu kabul etti

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Paris’te üç kişinin öldüğü, biri ağır üç kişinin yaralandığı ve Fransa’da çok boyutlu bir tartışmayı tetikleyen saldırıyı gerçekleştiren William M.’nin (69) ‘ırkçı’ olduğunu kabul ettiği belirtilirlem, gözaltı süresi önce uzatıldı, sonra ise sağlık nedeniyle kaldırıldı. Polis merkezi psikiyatri revirine yatırılan William M, sağlık durumu elverdiğinde hakim karşısına çıkacak. Savcılık, soruşturma unsurları arasına ırkçı gerekçe de ekledi. Saldırganın 90 yaşındaki babası ise Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada, oğlu için “çılgın ve deli” nitelemesinde bulundu.

YAŞLI BABASI: O DELİ

Baba açıklamalarında, “Dedikleri gibi sessiz biriydi. Gerçekten içine kapanıktı. Herkes gibi yaşamıyordu” dedi. Saldırganın evden ayrılırken hiçbir şey söylemediğini ifade eden baba, “O bir çılgın. O bir deli. Hiçbir şey söylemedi. Bunu tek başına planlamış olmalı” ifadelerini kullandı.

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ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

William M.’nin saldırıyı Amerikan yapımı, 45 kalibrelik Colt 1911 marka tabancayla gerçekleştirdiği belirtiliyor. Dosyaya yakın bir kaynağa göre, kuaför salonunda etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan saldırganın yanında iki-üç dolu şarjör, içinde en az 25 mermi bulunan bir kutu ve bir evrak çantası bulundu. İstihbarat birimlerinde kaydı bulunmayan ve aşırı sağcı örgütsel bağına da şu aşamada rastlanmayan, yalnız hareket ettiği düşünülen William M.’nin bir spor kulübünde silahla atış yaptığı ve çok sayıda silah beyan ettiği biliniyor.

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Terör örgütü PKK’nın Fransa’daki “yasal yüzlerinden” olan Fransa Kürt Demokratik Konseyi’nin (CDKF) de kullandığı Ahmet Kaya Kültür Merkezi ve yakınlarındaki saldırıda öldürülenlerin kimlikleri de belirlendi. Saldırıda, terör örgütü PKK’nın kadın birlikleri olan YPJ’nin önemli isimlerinden olan ve kadın kolları TJK-E üyesi Evin Goyi kod adlı Evin Emine Kara öldü. Kara, Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de çatışmalara katılmış bir isim. Fransa’ya geldikten sonra sığınma talep etti ancak talebi reddedildi. Hayatını kaybeden diğer iki isim ise Mir Perwez ve Abdurrahman Kızıl oldu.

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PKK SEMPATİZANLARI Paris’İ KARIŞTIRDI

Yetkililerin ve özellikle savcılığın başından bu yana ırkçı saldırı üzerinde durmasına rağmen terör örgütü PKK bağlantılı kesimler saldırıda sorumluluğu Türkiye’ye atmaya çalıştı. Bu yaklaşıma destek verenlerden biri de radikal sol siyasetçi Jean-Luc Melenchon oldu. Sol partiler aşırı sağı suçlarken, aşırı sağ partiler adalet sistemini hedef aldı.



CDKF’nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir protesto eylemi yapıldı. Terör örgütü flamalarının sallandığı, Türkiye aleyhine sloganların atıldığı alanda taşkınlık yaşanmazken meydana yakın Temple Bulvarı’na geçen bir grup kontrolden çıktı. Bulvar üzerindeki şehir unsurlarına zarar veren ve çok sayıda otomobili ateşe veren topluluk polise de söktükleri kaldırım taşlarıyla saldırdı. Önce müdahale etmeyen Fransız polisi daha sonra gözyaşartıcı gaz bombalarıyla devreye girdi.