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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor... İşte kritik başlıklar

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#ANKARA#KABİNE#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor... İşte kritik başlıklar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantı yatın Beştepe'de yapılacak. Kabine toplantısında iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ayrıntılı şekilde görüşülecek.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

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Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

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EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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#ANKARA#KABİNE#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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