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Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen
Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 12:36

Eyyam-ı bahur sıcakları tüm yurtta etkisini gösterirken İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji verilerine göre Perşembe günü megakentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Salı akşamı, çarşamba, perşembe Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde yağmur var." dedi.

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Son günlerde birçok kent önce el nino, ardından Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına girdi. Termometreler 40 dereceyi gösterirken serinlemek isteyen vatandaşlar da sahillerde ve parklarda zaman geçirdi.

Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

ORHAN ŞEN: 8-9 DERECE DÜŞÜŞ OLACAK

Bunaltan sıcak havanın ne zaman yurdu terk edeceği de belli oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

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Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

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METEOROLOJİ: PERŞEMBE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde yağmur beklendiğini açıkladı.

Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

"YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK"

Orhan Şen, yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazar. Edirne, Çanakkale'de yağmur var. Diğer yerler açık. Marmara ve Kuzey Ege de Lodos kuvvetli.
Batıda aşırı sıcakların son günü yarından itibaren olması gereken derecelere dönecek. İç Anadolu'da pazartesi salı günüde aşırı sıcaklar var. Dışarı çıkmayın.

Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Salı akşamı, çarşamba, perşembe Marmara, Batı Karadeniz İç Ege ve göller bölgesinde yağmur var. Çarşambadan itibaren iç bölgelerdeki aşırı sıcaklarda ortalamaya dönüyor. Önümüzdeki hafta sonu Güney Ege ve İç Anadolu'da sıcaklar tekrar artıyor. Bugün İstanbul 34 Yarın 32 Salı 30 Çarşamba 28,Ankara Bugün 38 yarın 36 Salı 37 Çarşamba 34, İzmir Bugün 34 Yarın 35 Salı 33 Çarşamba 34, Antalya Bugün 32 Yarın 32 Salı 31 Çarşamba 30" dedi.

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Eyyam-ı bahur gidiyor yağmur geliyor... İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen

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