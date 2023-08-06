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AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz

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#AK PARTİ#İSVEÇ#TERÖR
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 13:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde teröre yönelik taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, 'İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklaması şu şekilde:

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz.

İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz.

İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir.

İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz.

 

 

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#AK PARTİ#İSVEÇ#TERÖR

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