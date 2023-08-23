Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'ye fiziki müdahale asla kabul edilemez

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerince; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimleri yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı buluyoruz. BM yetkililerini, KKTC'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, 'güvenilirlik ve tarafsızlık' konumlarını daha da yıpratacak bu tutumlarını bir an önce değiştirmeye, KKTC ile doğrudan diyaloğa davet ediyorum" dedi.