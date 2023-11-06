×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Ayder Yaylası’nda

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rize#Ayder Yaylası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 12:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de turizm merkezi Ayder Yaylası’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi. ​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere, saat 10.30 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.

Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel’deki kahvaltılı programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rizede Ayder Yaylası’nda

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'da öğrenciler ve sporcularla sohbet etti.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu ve Özel teröristlere selam gönderdi, al birini vur ötekineCumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu ve Özel teröristlere selam gönderdi, al birini vur ötekine Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rize#Ayder Yaylası

BAKMADAN GEÇME!