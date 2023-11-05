Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu ve Özel terörist başına selam gönderdi, al birini vur ötekine

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Saygıdeğer hemşehrilerim, ana ocağım, baba yurdum, Rize'nin güzel insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle gönüllerimizi kucaklaştırmanın memnuniyeti içindeyim. Rize'nin ilkbaharı ayrı sonbaharı ayrı güzel. Bize böyle güzel dostlar veren rabbime hamdediyoruz. Ömrünü hizmet yoluna adamış kardeşinizim. 20'li yaşlarımda gençlik kollarında görev üstlendim, 40 yaşında büyükşehir belediye başkanı seçilerek İstanbul'un makus tarihini yenerek eser ve hizmetleri kazandırdım. Çöpten çukurdan kurtararak bugünkü İstanbul'un temellerini attık.

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MİLLETİMDEN BAŞKA YASLANACAK DUVAR ARAMADIM

50 yaşında başbakan olarak hizmet ettim. 60 yaşımda seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Aşkla, tecrübe ile hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Allah'tan başka güvenecek dal milletimden başka yaslanacak duvar aramadım.

Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu gördüm. Başarımın gerisinde milletimin hayır duasını bilerek bir sonraki aşamaya geçtim.

Şu anda karşımda 40 bin kişi var ve şu anda halkımla beraber, hemşehrilerimle beraber kentsel dönüşümü yaptığımız Rize Merkez'deki şu güzellik ayrı gurur veriyor bana. Dükkanlar mağazalar çalışmaya başladığında herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne kadar güzel olacağını takdir ediyorsunuz herhalde.

BU ÜLKEDE ARTIK DARBECİLERİN BORUSU ÖTMÜYOR

Bizi iktidara getiren milletimize "artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demiştik. 21 yıla dönüp baktığımızda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyim. Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Kimse artık öz yurdunda garip muamelesi gömüyor. Kendini yalnız hissedenlerin bir devleti var artık. Kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Kendilerini imtiyazlı gören bir avuç seçkinin değil milletindir bu ülke.

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ESKİSİNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM

Biz bunları ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Ağrı Dağı'nın haşmetli gövdesinden Ege'nin bereketli ovalarına kadar her yerde insanımız aynı duygu ile hayatına sarılıyor. Bu başarı bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı ile bu çıtayı tepeye çıkarıyoruz. Demokrasi ve kalkınma adımları bu günler içindi. Eskisinden daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz.

Dünyada olup bitenler görüyorsunuz. Bir ateş çemberi ortasındayız. Bu ateş çemberinin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce ve tecrübeye de sahibiz. Barış gelecekse bizimle gelecek.

FİLİSTİN'İ BU ZULÜMDEN KURTARMAK BOYNUMUZUN BORCU

Balkanlar'da, Kafkaslar'da huzur ve güveni biz temin edeceğiz. Dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması bizim boynumuzun borcu. Filistin topraklarının dört bir yanında mazlumları öldüren katillerin yakasına yapılmak bizim insani vazifemiz. Bu alçakça katliamı yapanların yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzdur.

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Şundan emin olun ki; biz Filistin meselesinde gözükenden fazlasını yapıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmıyoruz.

İçimizdeki gafiller bilmese de Gazeli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor. Üzerimize düşeni yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Dünyadaki mazlumların haklarını koruyacak insaniydiler geliştirme konusunda çok adımlar katettik.

Kimi alanlarda üç beş yıllık kimi alanlarda 5-10 yıllık projeleri tamamlayınca Türkiye başka eviyeye gelecek. Terörden ekonomik sabotajlara kadar bu badirelerin gerisinde bu tablonun önünü kesme çabası var. Milletimiz seçimlerde bu kararlılığını haykırdı. Kazanımlarına sahip çıkma konusunda güçlü irade gösterdi. Emperyalistlere selam çakanlara milletimiz sandıkta ders verdi

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BUNLARIN BİRBİRİNDEN FARKI YOK

Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi, Edirne'deki terörist başına 'bay bay' dedi, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kongreyi kazanan zat da, o da aynen Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine.. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü.

31 Mart'ta Rize'den güçlü bir ses bekliyorum. Rize Havalimanı'nı bizler yaptık. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yaptık, hastanemizi yaptık. Şimdi de şehir hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Rize'ye yaptığımız yatırımların şahidi sizlersiniz.

RİZE'YE 66 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Rize'ye 66 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bu ana muhalefetin, yavrularının herhangi bir hizmeti var mı? Bunlara gereken dersi benim hemşehrilerim sandıkta dersi verecektir.

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Yıl sonuna kadar havalimanımız 1 milyon yolcu kapasitesine kavuşacak. Rize'ye 3 içme suyu tesisi inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar lira destek verdik. Ayder Yolu ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı, projeyi kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bugün Rize, Pehlivantaşı, Kalkandere Yolu'nun 3 kilometresinin açılışını yapıyoruz. Çay işletmelerimiz çay fabrikaları kurdu. İçme suyu ve yol bakımı gibi projeleri gerçekleştirdik.

Bu yatırımlarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.