Son dakika...CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu

ÖZEL: YENİ BİR SİYASET BAŞLATMAK İÇİN BURADAYIZ

Özgür Özel, oy kullanma süreci öncesinde salonda bulunan delegelere ve parti üyelerine seslendi:

CHP'de baba evimizde çayı demleyenlere, bacayı tüttürenlere bayrağı sallayanlara kurultayımızdan selam olsun. Memleketim Manisa'ya, selam olsun. Güzelim Marmara'ya selam olsun, hastasıyız Trakya'ya selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize merhaba. Bugün buraya dalları ülkemizin her köşesini saran yüzyıllık ulu çınarımızın gölgesine geldik, biriz, hep beraberiz. Bizler Deniz Baykal'ın partisiyiz. Biz Bülent Ecevit'in partisiyiz. Biz ülkemizi çok partili rejimle tanıştıran Lozan kahramanı İsmet Paşa'nın partisiyiz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz bugün partimizin yönetim kadrosunu belirlemeye genel başkan seçmeye gelmedik, yeni bir siyaset başlatmak yeniden şekillendirmek için buradayız.

"1979'DAN BU YANA PARTİMİZ AĞIZ TADIYLA İKTİDAR OLAMADI"

1972 kurultayımız önümüze yeni vizyon koyan diğer kurultayımızdı. Kurultay Bülent Ecevit'i genel başkan seçmiş, sosyal demokrasiyi iktidar yapma görevi vermiştir. Dünyada esen sol rüzgarları gören doğru hedef koyan bir kurultaydır. Bu kurultaydan alınacak önemli derslerimiz var. 1979'dan bu yana partimiz ağız tadıyla iktidar olamadı. İyi niyetli çabalara rağmen bunu başarmayı beceremedik. Bugün burada 2. yüzyılın ilk kurultayındayız. Ben sizde kuruluş iradesinin Sivas Kongresi delegelerinin ruhunu görüyorum. Tribünlere baktığımda sizlerin gözlerine baktığımda parti tarihini bilen sosyal demokrasiyi benimsemiş delegeleri, pırıl pırıl partilileri, gençleri görüyorum.





"44 YILLIK YENİLGİLERİN SİYASİ EKONOMİK SOSYAL AĞIR MALİYETLERİNİ YAŞIYORUZ"

CHP iktidar olmadıkça sağ partiler ülkeyi yönettiler. Bu partiler ülkeyi yoksullaştırdı, ülkeyi kutuplaştırdı, adaleti çürüttüler. Kurucumuzun verdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini yerine getiremedik. Biz 44 yıllık yenilgilerin siyasi ekonomik sosyal ağır maliyetlerini yaşıyoruz. Seçime beraber girdik, birlikte kaybettik hesabı sadece neden Kemal Bey ödüyor diyorlar. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde, bu ülkede yaşadığı halde başka ülkelerde hayal kuran gençlerimiz ödüyor. Hesabı kredi borcunu ödeyemeyen esnaflar ödüyorlar. Birileri de var ki hesabı canıyla ödüyor. Güvenli olmayan madenlerde hayatını kaybeden madencilerimiz, güvenli olmayan konutlarda oturmaya mecbur bırakılan yurttaşlarımız, kadın cinayetlerine kurban giden kadınlar canlarıyla ödüyorlar CHP'nin iktidarda olmamasının hesabını.





"BİZ BU AĞIR YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNUN ALINMAMASINA KARŞI ÇIKANLARIZ"

Marifet yas tutulacak acıları bitirmek, gözyaşını silmek, anaları gençleri babaları güldürmektir cumhuriyet. Biz kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına, hatta bu ağır yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bir yolculuktayız, bu ‘Sana Söz’ deyip yola çıkıp boynunu büktüklerimizden helallik isteme yolculuğudur. Biz CHP olarak kimden gelirse gelsin terörün her şekline ve İsrail'in devlet terörüne seyirci kalamayız, lanetliyoruz. Biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz.

"CHP'DE HANÇER YOK HANÇERLEYECEK DE KİMSE YOK"

Biz emeğin partisiyiz. Genel başkanlığı, Atatürk'ün koltuğunu istediği kişiye devredebileceğini düşünmek delegeleri hiçe saymaktır. 60 ilden fazla ile gittim, 4 yılda gitmediğim il kalmadı partim için genel başkanım cumhurbaşkanı adayım için çalıştım. Sayın Genel Başkanımızın kullandığı ifade kapının önünde onlarca kameraya dönüştü. Bir hançerden bahsetti. Sizinle ilgili mi diyorlar. Hiç üstüme almadım, CHP'de hançer yok hançerleyecek de kimse yok. Ama sayın Genel başkanım benim de şu kadar diyecek bir şeyim varsa; partide ne partililer de hançer olmaz. Ama kılıç da olmaz. Hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra önceki genel başkanımıza laflar eden kadını sorduğum dediğiniz Hasan Cengiz bir kılıç getirmiş. Değişimciler için kılıçlar çekildi demiş. CHP'de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olup değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım. Gençler Teknofest'le ilgilenirken bizim Ar-ge teknoloji konusunda bir uzmanımız yoktu. 6 ayda bir delegeyi Ankara'ya getirip ülkenin temel meselelerini konuşacağımız bu ülkeyi bu parti yönetir diyeceğimiz bir partinin sözünü veriyorum.

Dijital demokratik katılım bir uygulamayla politikalar nasıl partinin durumu nasıl hepsini üyelerimizden anket, bildirimlerle işin nabzını alacağız. Delegelerimizin hesaplarına her ay parti meclisi gündemi gelecek. Sizlere dijital demokratik katılımın sözünü veriyorum.



"MİTİNGLERE KARŞIYIM"

Ben mitinglere karşıyım. Miting yapmak karşı tarafı konsolide eder. Her akşam zam furyası esecek, her şey ateş pahası olacak sen çıkıp zamlara karşı 2 milyon kişi miting yapacaksın AK Partili MHP'li bakalım senin arkanda mı onun arkasında mı konsolide olacak. Yapay zeka geldiğinde işsizlik artacak belli oranlarda oraya gidecek emeği savunacak olan CHP'dir.

KEMAL BAŞKAN SLOGANLARINA YANIT

Gençler şu duruma düşürmeyin. CHP'de önemli bir konuşma yapılırken sanırlar ki Kemal Bey bir şeyi eksik yaptı siz kapatıyorsunuz sanırlar. Konuşanı susturmak bizim işimiz değil sakin olun. Adana'dan gelen kardeşlerimiz yoruldular bir kuvvetli alkış alalım. Zeydan abi bir talimatına bakar. Sen söylersen olur, beni dinlemiyorlar seni dinlerler.

TÜZÜK VURGUSU

Bütün örgütümüzü gezdiğimizde gördüğümüz bir husus var. En önemlisi örgütün madden ve manen yalnız bırakılması. 2014 yılı tüzük kararı gereğince hazine yardımının yüzde 40'ının örgüte yollanması gerekiyor. Yollanıyor mu yollanıyor. Ama 2014'ten beri aynı para yollanıyor. 9.5 kat artmasına rağmen örgüte aynı para yollanıyor. Fiyat güncellenecek söz veriyoruz. 81 ilde sayısız ilçeye gittim. Bu alanda 367 ilçe başkanı var. 320'sinin ilçesine gittim. Çıkıp biri şunu söyleyemez. Özgür Özel ilçeme geldi ile ilçeye uğramadı diyemez. Tüzük değişikliği hepimizin beklentisiydi. Farklı siyasi endişelerden dolayı yapmadık. Genel başkan olursam 3 hafta sonra tüzüğü değiştiriyorum, söz veriyorum. Genel başkanımın müjdelediği her şey tutum belgesinin sayfalarında var. Ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Esas tüzüğü yerel seçimlerden sonra düşüne taşına bir daha aşındırılmayacak bir hale getirerek yapacağım.

"BEN GELİNCE GİDECEKLER"

Size namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir başkan olacağım söz veriyorum. Ön seçimi şöyle yapacağız, 3 oydan birini kadına kullanacaksın. Merkez yoklamasıyla yapıldığı halde bu grupta bir sendikacı bir veteriner yok. Biraz önce kılıçcı danışmandan bahsettim. Yan odasında bir yan odasında daha. Ben gelince gidecekler. O 1 kat boşalıyor ya 12 oda var. 12 odada 12 sekreter olacak. İl ve ilçe başkanları Ankara'ya gelince örgütün odası olacak. Genel başkanı beklerken duvar dibine çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, telefonunuz. Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odaları il ve ilçe başkanlarım kullanacak söz veriyorum.

'VEFA' TARTIŞMALARINA İLİŞKİN KONUŞTU

Sokak değişim istiyor. Sokak CHP'de bir büyük devrim istiyor. Vefa tartışmasıdır gidiyor. Vefa genel başkanımız 12.katta otururken, parti meclisi listesi yapacakken, belediyelerde karar verecekken gösterilmez. Vefa olacaksa genel başkanımız görevi bıraktıktan sonra gösterilir. Özgür Özel'in 86 yaşındaki ilkokul öğretmeni hayatta. Türk Eczacıları Birliği'nin geçmiş üyeleriyle ilişkisi nasıl diye bakacak olursanız hayatta. Kemal Anadol'a sorun Özgür Özel'in vefasını. Sayın Genel Başkanım size saygısızlık yapmadım, yapmam. Adalet Yürüyüşü'nde Özgür Özel, Bülent Tezcan bütün arkadaşlar vardı. Nerede olmamız gerekiyorsak yanınızdaydık. Ama sırtımıza bu yükü vurmayın. 39 vekil verilirken biz yoktuk. Oğuz Kaan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken biz yoktuk, danışmanınız vardı yanınızda. Milletin sesini duymadan siyaset yapamayız. Yenilgilerin geride kalması için bizim ileriye gitmemiz gerekiyor. Son söz siz ikinci yüzyılın ilk sandığının delegeleri partiyi ayağa kaldırmaya hazır mısınız? Ben size güveniyorum. Genciz, çalışkanız, inançlıyız, biz kazanacağız.