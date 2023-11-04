Son dakika...CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu

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CHP 38'inci Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı kurultayda, 1367 delege genel başkanı seçmek için sandık başına gitti. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık yarışı oldu. Yarışı Özgür Özel kazandı ve CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
İşte dakika dakika CHP 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki gelişmeler...
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:
"Hayatımın en büyük gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bunu Cumhuriyet'in 100. yılında. Hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandığında, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliği ile ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum.
"BEN SİZLERE GÜVENİYORUM"
Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Deniz Baykal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak onların emanetine sahip çıkmak benimle beraber sizin görevinizdir. Ben sizlere güveniyorum.
"ANNEME, BABAMA, EŞİME, KIZIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Bu süreçte bütün geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan, beni yetiştiren, anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e biricik kızım İpek'e ve Özel, Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum.
İlkokul öğretmenimden yatılı okuldaki öğretmenime kadar beni yetiştiren tüm öğretmenlerime, bugün beni yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlarıma ve elbette böylesi bir gecede, bu saatte bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize tüm CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum.
"CHP'NİN HARİKA BİR GRUBU VAR"
CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Kol kola, omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.
"ZORLU BİR SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK"
Zorlu bir süreci geride bıraktık. Büyük bir travmanın ardından umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek. Buna inandık, arkadaşlarımızla inandık. Sizlere inandık. Siz de inandınız. Umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim, süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola.
"YEREL SEÇİM SÜRECİNE ODAKLANACAĞIZ"
Hep birlikte 5 ay sonraki yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyor ve bunun için sizlere güveniyorum.
"ÖRGÜTE VERDİĞİM SÖZLERİ TUTACAĞIM"
Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırayım. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah 9.30'da 81 il başkanımla yarınki PM sürecini görüşmek üzere toplantı koydum, kendilerini davet ediyorum.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:
Sonuç ne olursa olsun CHP kazandı. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayını Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Kendisini kutluyorum. Milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık parti başkanlığı sona erdi. Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.
CHP'de ikinci tur oylama tamamlandı ve oy sayımı başladı.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı. Partililerin birbirlerine “laf atmalarının” sonucu çıktığı iddia edilen tartışma, büyümeden çevredekilerin araya girmesi sonucu yatıştırıldı.
Taraflar arasından yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 2.tur oylamasının sürdüğü esnada oyunu kullandı ve salondan ayrıldı.
CHP'de başkanlık seçiminde ikinci tur oylaması başladı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı genel başkanlık yarışı ikinci tura kaldı.
Delegelerden 682’sinin oyunu Özel, 664’ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 18 oy ise ilk turda geçersiz sayıldı.
CHP'de genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi.
Kurultayda bir daha konuşma yapmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Özel'in eleştirilerinin ardından tekrar mikrofonu aldı ve rakibine yanıt verdi.
“KEŞKE BURADA ANLATTIKLARINI YÜZÜME KARŞI SÖYLESEYDİN”
Özel ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “CHP'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız hem uzun süre danışmanlığımı yaptı. Evet listeye koydum, e seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün PM'ye seçmediği bir büyükelçiyi hangi gerekçe ile MYK'ya taşıyacağım. Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık hiç kimse yoktur. Parti Meclisi'nde beni eleştirenin asla sözünü kesmem ve dinlerim. Uzun süredir beraber çalışıyoruz, keşke burada anlattıklarını yüzüme karşı söyleseydin” şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE’Yİ DEĞİŞTİREMEZLER”
Kılıçdaroğlu, Özel’in kendisinin ABD ve İngiltere’ye gitme sebebini öğrenemediğini belirterek, “Ya Türkiye'ye teknoloji getireceğiz. Dünyanın bir numaralı üniversitesine, MIT'e gidiyorum. Hala ondan haberi olmayan bir kişi varsa ve partide görev yapıyorsa beni dinlemiyor demektir. Bakınız, Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Türkiye’nin teknoloji devrimini yakalaması lazım. Dünyanın en önemli hocalarıyla, dünyanın en önemli üniversiteleriyle görüştüm. Almanya yapay zeka merkezi. Ben oraları geziyorum. Bu ülkeye devrimi, teknoloji devrimini getirmek için mücadele ediyorum. Ve ben bunu defalarca söylüyorum ve hala burada kısır bir politik tartışma konusu oluyorsa o arkadaşlar Türkiye’yi değiştiremez ve dönüştüremezler” ifadelerini kullandı.
CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başında. Saat 21.00 itibarıyla oy verme işlemine geçildi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı seçimin ilk turunda salt çoğunluk şartı aranıyor.
Özgür Özel, oy kullanma süreci öncesinde salonda bulunan delegelere ve parti üyelerine seslendi:
CHP'de baba evimizde çayı demleyenlere, bacayı tüttürenlere bayrağı sallayanlara kurultayımızdan selam olsun. Memleketim Manisa'ya, selam olsun. Güzelim Marmara'ya selam olsun, hastasıyız Trakya'ya selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize merhaba. Bugün buraya dalları ülkemizin her köşesini saran yüzyıllık ulu çınarımızın gölgesine geldik, biriz, hep beraberiz. Bizler Deniz Baykal'ın partisiyiz. Biz Bülent Ecevit'in partisiyiz. Biz ülkemizi çok partili rejimle tanıştıran Lozan kahramanı İsmet Paşa'nın partisiyiz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz bugün partimizin yönetim kadrosunu belirlemeye genel başkan seçmeye gelmedik, yeni bir siyaset başlatmak yeniden şekillendirmek için buradayız.
"1979'DAN BU YANA PARTİMİZ AĞIZ TADIYLA İKTİDAR OLAMADI"
1972 kurultayımız önümüze yeni vizyon koyan diğer kurultayımızdı. Kurultay Bülent Ecevit'i genel başkan seçmiş, sosyal demokrasiyi iktidar yapma görevi vermiştir. Dünyada esen sol rüzgarları gören doğru hedef koyan bir kurultaydır. Bu kurultaydan alınacak önemli derslerimiz var. 1979'dan bu yana partimiz ağız tadıyla iktidar olamadı. İyi niyetli çabalara rağmen bunu başarmayı beceremedik. Bugün burada 2. yüzyılın ilk kurultayındayız. Ben sizde kuruluş iradesinin Sivas Kongresi delegelerinin ruhunu görüyorum. Tribünlere baktığımda sizlerin gözlerine baktığımda parti tarihini bilen sosyal demokrasiyi benimsemiş delegeleri, pırıl pırıl partilileri, gençleri görüyorum.
"44 YILLIK YENİLGİLERİN SİYASİ EKONOMİK SOSYAL AĞIR MALİYETLERİNİ YAŞIYORUZ"
CHP iktidar olmadıkça sağ partiler ülkeyi yönettiler. Bu partiler ülkeyi yoksullaştırdı, ülkeyi kutuplaştırdı, adaleti çürüttüler. Kurucumuzun verdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini yerine getiremedik. Biz 44 yıllık yenilgilerin siyasi ekonomik sosyal ağır maliyetlerini yaşıyoruz. Seçime beraber girdik, birlikte kaybettik hesabı sadece neden Kemal Bey ödüyor diyorlar. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde, bu ülkede yaşadığı halde başka ülkelerde hayal kuran gençlerimiz ödüyor. Hesabı kredi borcunu ödeyemeyen esnaflar ödüyorlar. Birileri de var ki hesabı canıyla ödüyor. Güvenli olmayan madenlerde hayatını kaybeden madencilerimiz, güvenli olmayan konutlarda oturmaya mecbur bırakılan yurttaşlarımız, kadın cinayetlerine kurban giden kadınlar canlarıyla ödüyorlar CHP'nin iktidarda olmamasının hesabını.
"BİZ BU AĞIR YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNUN ALINMAMASINA KARŞI ÇIKANLARIZ"
Marifet yas tutulacak acıları bitirmek, gözyaşını silmek, anaları gençleri babaları güldürmektir cumhuriyet. Biz kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına, hatta bu ağır yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bir yolculuktayız, bu ‘Sana Söz’ deyip yola çıkıp boynunu büktüklerimizden helallik isteme yolculuğudur. Biz CHP olarak kimden gelirse gelsin terörün her şekline ve İsrail'in devlet terörüne seyirci kalamayız, lanetliyoruz. Biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz.
"CHP'DE HANÇER YOK HANÇERLEYECEK DE KİMSE YOK"
Biz emeğin partisiyiz. Genel başkanlığı, Atatürk'ün koltuğunu istediği kişiye devredebileceğini düşünmek delegeleri hiçe saymaktır. 60 ilden fazla ile gittim, 4 yılda gitmediğim il kalmadı partim için genel başkanım cumhurbaşkanı adayım için çalıştım. Sayın Genel Başkanımızın kullandığı ifade kapının önünde onlarca kameraya dönüştü. Bir hançerden bahsetti. Sizinle ilgili mi diyorlar. Hiç üstüme almadım, CHP'de hançer yok hançerleyecek de kimse yok. Ama sayın Genel başkanım benim de şu kadar diyecek bir şeyim varsa; partide ne partililer de hançer olmaz. Ama kılıç da olmaz. Hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra önceki genel başkanımıza laflar eden kadını sorduğum dediğiniz Hasan Cengiz bir kılıç getirmiş. Değişimciler için kılıçlar çekildi demiş. CHP'de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olup değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım. Gençler Teknofest'le ilgilenirken bizim Ar-ge teknoloji konusunda bir uzmanımız yoktu. 6 ayda bir delegeyi Ankara'ya getirip ülkenin temel meselelerini konuşacağımız bu ülkeyi bu parti yönetir diyeceğimiz bir partinin sözünü veriyorum.
Dijital demokratik katılım bir uygulamayla politikalar nasıl partinin durumu nasıl hepsini üyelerimizden anket, bildirimlerle işin nabzını alacağız. Delegelerimizin hesaplarına her ay parti meclisi gündemi gelecek. Sizlere dijital demokratik katılımın sözünü veriyorum.
"MİTİNGLERE KARŞIYIM"
Ben mitinglere karşıyım. Miting yapmak karşı tarafı konsolide eder. Her akşam zam furyası esecek, her şey ateş pahası olacak sen çıkıp zamlara karşı 2 milyon kişi miting yapacaksın AK Partili MHP'li bakalım senin arkanda mı onun arkasında mı konsolide olacak. Yapay zeka geldiğinde işsizlik artacak belli oranlarda oraya gidecek emeği savunacak olan CHP'dir.
KEMAL BAŞKAN SLOGANLARINA YANIT
Gençler şu duruma düşürmeyin. CHP'de önemli bir konuşma yapılırken sanırlar ki Kemal Bey bir şeyi eksik yaptı siz kapatıyorsunuz sanırlar. Konuşanı susturmak bizim işimiz değil sakin olun. Adana'dan gelen kardeşlerimiz yoruldular bir kuvvetli alkış alalım. Zeydan abi bir talimatına bakar. Sen söylersen olur, beni dinlemiyorlar seni dinlerler.
TÜZÜK VURGUSU
Bütün örgütümüzü gezdiğimizde gördüğümüz bir husus var. En önemlisi örgütün madden ve manen yalnız bırakılması. 2014 yılı tüzük kararı gereğince hazine yardımının yüzde 40'ının örgüte yollanması gerekiyor. Yollanıyor mu yollanıyor. Ama 2014'ten beri aynı para yollanıyor. 9.5 kat artmasına rağmen örgüte aynı para yollanıyor. Fiyat güncellenecek söz veriyoruz. 81 ilde sayısız ilçeye gittim. Bu alanda 367 ilçe başkanı var. 320'sinin ilçesine gittim. Çıkıp biri şunu söyleyemez. Özgür Özel ilçeme geldi ile ilçeye uğramadı diyemez. Tüzük değişikliği hepimizin beklentisiydi. Farklı siyasi endişelerden dolayı yapmadık. Genel başkan olursam 3 hafta sonra tüzüğü değiştiriyorum, söz veriyorum. Genel başkanımın müjdelediği her şey tutum belgesinin sayfalarında var. Ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Esas tüzüğü yerel seçimlerden sonra düşüne taşına bir daha aşındırılmayacak bir hale getirerek yapacağım.
"BEN GELİNCE GİDECEKLER"
Size namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir başkan olacağım söz veriyorum. Ön seçimi şöyle yapacağız, 3 oydan birini kadına kullanacaksın. Merkez yoklamasıyla yapıldığı halde bu grupta bir sendikacı bir veteriner yok. Biraz önce kılıçcı danışmandan bahsettim. Yan odasında bir yan odasında daha. Ben gelince gidecekler. O 1 kat boşalıyor ya 12 oda var. 12 odada 12 sekreter olacak. İl ve ilçe başkanları Ankara'ya gelince örgütün odası olacak. Genel başkanı beklerken duvar dibine çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, telefonunuz. Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odaları il ve ilçe başkanlarım kullanacak söz veriyorum.
'VEFA' TARTIŞMALARINA İLİŞKİN KONUŞTU
Sokak değişim istiyor. Sokak CHP'de bir büyük devrim istiyor. Vefa tartışmasıdır gidiyor. Vefa genel başkanımız 12.katta otururken, parti meclisi listesi yapacakken, belediyelerde karar verecekken gösterilmez. Vefa olacaksa genel başkanımız görevi bıraktıktan sonra gösterilir. Özgür Özel'in 86 yaşındaki ilkokul öğretmeni hayatta. Türk Eczacıları Birliği'nin geçmiş üyeleriyle ilişkisi nasıl diye bakacak olursanız hayatta. Kemal Anadol'a sorun Özgür Özel'in vefasını. Sayın Genel Başkanım size saygısızlık yapmadım, yapmam. Adalet Yürüyüşü'nde Özgür Özel, Bülent Tezcan bütün arkadaşlar vardı. Nerede olmamız gerekiyorsak yanınızdaydık. Ama sırtımıza bu yükü vurmayın. 39 vekil verilirken biz yoktuk. Oğuz Kaan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken biz yoktuk, danışmanınız vardı yanınızda. Milletin sesini duymadan siyaset yapamayız. Yenilgilerin geride kalması için bizim ileriye gitmemiz gerekiyor. Son söz siz ikinci yüzyılın ilk sandığının delegeleri partiyi ayağa kaldırmaya hazır mısınız? Ben size güveniyorum. Genciz, çalışkanız, inançlıyız, biz kazanacağız.
CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, kurultaydan şu bilgileri aktardı:
Şu dakikaya kadar gerginlik yoktu. Kurultay salonunda bir gerginlik yaşandı. Eski İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etti. Özgür Özel'i eleştiren bazı ifadeler kullandı. O eleştirilerin ardından Özgür Özel'i destekleyen CHP üyeleri tribünden Turan Aydoğan'a tepki gösterdi ve 'yuh'ladılar. Sonrasında da delegeler arasında da gerilimler yaşandı. Şu anda gözler genel başkanlık yarışında. Şu an için Kılıçdaroğlu ve Özel'in genel başkanlık adaylığı kesinleşti. Her iki isim de yeterli imzayı topladı. Kılıçdaroğlu'nun 800-700 arasında bir imza aldığı söyleniyor. Özgür Özel'in de 608 imza aldığı yönünde bazı iddialar var.
İhan Cihaner'in ardından Örsan Öymen de genel başkanlık yarışından çekildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaydaki konuşmasında hiçbir partiye nasip olmayacak bir tarihi yaşadıklarını söyleyerek, "Bizim örgütlerimiz diğer partilerin örgütlerine benzemeyiz. Parti disiplinini gözetiriz; ama unutmayız. Partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. Dolayısıyla örgütler 100 yıllık birikimimizin temel taşlarıdır. Hiç kimse örgütün otoritesini, gücünü asla sarsamaz. Ben dahil, hiç kimse kendisini patinin üstünde asla ve asla göremez. Biliyorum sizleri zaman zaman üzdüm; ama bir şeyi bilmenizi isterim; asla ve asla sizi üzecek, sizi utandıracak bir şey yapmadım. Sizlerle beraber ve sizler için mücadele ettim. Bu parti bütün kurultaylarından tartışarak ve güçlenerek çıkmıştır. Yine güçlenerek çıkacaktır" dedi.
'TÜRKİYE YARI AÇIK CEZAEVİNE DÖNDÜ'
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda Anayasa fiilen askıya alınmıştır. Saray devleti çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyadır. Güçler ayrılığı ilkesi tümüyle bitmiştir. Yoksulluğu yaymak ve milyonları yardıma muhtaç bırakmak, saray devletinin politikasına dönüşmüştür. Üzülerek görüyoruz ki, yoksulluk kabullenilen bir kültür haline dönüşmek üzeredir. Yoksulluğun meşrulaştırılması, aynı zamanda eşitsizliklerin de meşrulaştırılmasına yol açmaktadır. Bu sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Yoksulluğu kabullenme kültürünün aşama aşama iktidar tarafından yerleştirildiğini bilmeniz lazım. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi; bireysel yasa dışı zenginleşme adeta bir başarı olarak hayranlıkla izlenir hale getirildi. Türkiye, yarı açık cezaevine döndürülmüş durumdadır. Gazeteciler görevlerini yapamaz haldeler. Bu kurultayımızdan şu anda tutuklu olan Osman Kavala’ya, Demirtaş’a selam gönderiyoruz. Ülkenin dış politikası fiilen iflas etmiştir. Bir kan denizine dönüşen Filistin'de bile Türkiye'nin sözü geçmemektedir. Orta Doğu'da yaşanan bütün sorunların çözüm adresi bir dönem Türkiye'ydi. Herkes Türkiye'ye gelirdi, başvururdu, 'sorunlarımızı çözün' diye. Türkiye bu şansını yanlış dış politikayla kaybetmiş. Yanlış dış politikanın bedeli olarak Türkiye bir sığınmacı deposu haline dönüştürülmüştür. Para karşılığı dönüştürülmüştür.”
'MASADAN KALKMALAR, MASAYA DÖNMELER OLDU'
Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde 6 parti bir araya geldiklerini anımsatarak, "Oturduk çalıştık, ortak mutabakatı hazırladık. Sağlıktan tutun, milli eğitime kadar, dış ticaretten tutun teknolojiye kadar hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırlandı. Gerçek bir demokrasiyi getirmek ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek için çaba harcadık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesine gelince, hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim; sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Yapılan bütün kumpaslara rağmen, yalana dolana rağmen, beşli çetelere rağmen, vatandaşlık verilen milyonlarca sığınmacıya rağmen, saray devletinin harcadığı milyarlara rağmen, saray devletinin valilerine, kaymakamlarına ve bürokratlarına rağmen çalıştık. Yılmadık, yıkılmadık, boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağrı olur. Yükümüz ağrıdı. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, daha nefes almadan 'değişim' söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Herkesin bilmesi gereken bir gerçek var. Değişmeyen tek şey değişim değil, değişim hayatın kendisidir" ifadelerini kullandı.
'BAY KEMAL'İ ARKADAN HANÇERLEMEYECEKSİN'
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı olmak için paramiliter gruplardan korkmamak gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksınız, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin. Hangi badireleri atlattığımızı ne çabuk unuttunuz, hangi mücadeleleri verdiğimizi ne çabuk unuttunuz? Benim kişisel bir mücadelem yok. Değişimin sırrı tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklanmanızdır. Bizim değişimden anladığımız budur. Yeniden inşa edeceğiz ve güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Hukuksal altyapısını oluşturacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde hep beraber köklü bir yenilenmeye ve köklü bir değişime imza atmış olacağız. Beraber imza atmış olacağız. Çünkü hukuksal durumu örgütümüz belirleyecek ve inşallah bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup ben de seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım" dedi.
'İSTEĞİM HALKIMIN GÖNLÜNDE TAHT KURMAKTIR'
Kılıçdaroğlu, kişisel bir beklentisi olmadığını söyleyerek, "Benim gelirim bana yetiyor zaten, benim servetlere ihtiyacım da yok. Benim tek isteğim, halkımın gönlünde bir taht kurmaktır, başka bir şey değil. Herkes şunu söyleyebilmeli; ‘Bu genel başkan çalıştı. Evet bu genel başkan emek harcadı.’ Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istediğim yok ve bu ülkede dönüşümü sağlayacak olan bizleriz. Tarihi bir sorumluluk bizim sırtımızda. Önümüzde yerel seçimler var. Bazı illeri alacağız, daha Manisa'yı alacağız, daha Bursa'yı alacağız, daha Denizli'yi alacağız. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Eğer biz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gideceksek, kitabımızda umutsuzluk yoktur" diye konuştu.
Kurultayda 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Divan başkanlığı oy birliğiyle kabul edildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın yapılacağı salona geldi. Kılıçdaroğlu'nu destekçileri salon önünde karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun destekçileri "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarını attı.
CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, kurultayın yapılacağı salonun önünden yaptığı yayında, "Özgür Özel'in destekçileri de burada. Oldukça kalabalık yürümekte zorluk çekiyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları da Özgür Özel'e tahsis edildi. Gözler hem Özgür Özel'de hem de Kılıçdaroğlu'nda. Değişim isteyen isimler bina girişinde Özgür Özel'i bekliyor. Pankartlarda değişim vurgusu yapıldığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun pankartlarının daha az olduğunu söylemek mümkün. Özel'den sonra da Kılıçdaroğlu'nun gelmesini bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun selamlama yaparken tek başına yapmayacağını öğrendik. Kılıçdaroğlu evden çıkmış dakikalar sonra buraya gelecek. Özgür Özel eşi ve kızıyla beraber kurultayın yapılacağı salona geldi. İlgi oldukça yoğun. Özgür Özel herkese tek tek selam veriyor" ifadelerini kullandı.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya açıklamada bulunan gazeteci Gürbüz Evren, "Fırtına öncesi sessizlik var. Süreç ilerledikçe ortalık biraz ısınacağa benziyor. Bugün bu kurultayı kırılma noktası olarak görüyorlar" dedi. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise, "Başa baş bir yarışa sahne olacak. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun salondaki performansı önemli olacak" yorumunda bulundu.
İlhan Cihaner, CHP 38. Olağan Kurultayına dakikalar kala adaylıktan çekildi.
CNN TÜRK muhabiri Melike Görür canlı yayında yaptığı şu bilgileri aktardı:
CHP'de beklenen gün geldi. Bugün genel başkanlık seçimi olacak. Kurultay salonu oldukça doldu. Yurt dışından, şehir dışından gelen delegeler parti üyeleri var. Sağ taraftaki pankartlarda Kılıçdaroğlu'na yönelik pankartların ağırlıklı olduğunu söylemek mümkün. Sol Tarafta ise Özgür Özel'e yönelik pankartlar var. 'Değişimci'lerin pankartları asılı. Özellikle Bülent Ecevit pankartı dikkat çekiyor. Özgür Özel birçok kez kendisini Bülent Ecevit'te benzettiğini açıklamaları olmuştu. O yüzden bu pankart oldukça dikkat çekiyor.