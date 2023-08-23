Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne videomesaj gönderdi.

Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"ARA BULUCULUK GAYRETLERİMİZİ DEVAM ETTİRME KARARLILIĞINDAYIZ"

Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, tarafların müzakere masasına hazırlanması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi:

“Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk gayretlerimizi yılmadan yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi, Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya nefes aldıracaktır.”

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2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını hatırlatan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavırlarını koruduklarını vurguladı:

"Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olduğunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz."

"KIRIM TATAR TÜRKLERİNİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Erdoğan, konuşmasında Kırım Tatarlarına ayrı bir parantez de açtı:

“Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır. Bu vesileyle gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum.”