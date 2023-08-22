Çanakkale'de Damyeri mevkisinde orman yangını: Bir köy boşaltıldı

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Çanakkale'de Damyeri mevkisinde ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

KÖY BOŞALTILDI

Ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çanakkale Valiliği, yangın bölgesinin yakınındaki Kayadere köyünün tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu.

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 5 uçak ile havadan, 29 arazöz 13 su ikmal aracı 7 dozer ile karadan müdahale sürüyor.