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Çanakkale'de Damyeri mevkisinde orman yangını: Bir köy boşaltıldı

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#ÇANAKKALE#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 13:39

Çanakkale'de saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çanakkale Valiliği, yangın bölgesinin yakınındaki Kayadere köyünün tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

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Çanakkale'de Damyeri mevkisinde ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor. 

KÖY BOŞALTILDI

Ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çanakkale Valiliği, yangın bölgesinin yakınındaki Kayadere köyünün tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu.

Çanakkalede Damyeri mevkisinde orman yangını: Bir köy boşaltıldı

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 5 uçak ile havadan, 29 arazöz 13 su ikmal aracı 7 dozer ile karadan müdahale sürüyor.

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#ÇANAKKALE#Orman#Yangın

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