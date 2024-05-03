Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama: Siyaset yumuşama dönemine girdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Çilehane Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP'YE ZİYARETTE BULUNACAĞIM"

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" ifadelerini kullandı.

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"TÜM BATI İSRAİL'E ÇALIŞIYOR"

İsrail ile ticari ilişkilerin durdurulmasının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail-Filistin arasındaki gelişmeleri kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Ve bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir bunları yaptık. Ve ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Yani bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışındaymış gibi de bazı ifadeler kullandılar. Ve biz de tabii acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik. Şu anda seçimlerde bitti. Ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken bu görüşmeyi yapmadık. Ama Türkiye İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptık. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Bunun elindeki imkanlar yok. Tüm batı İsrail'e çalışıyor.

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Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Ve bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in garip gureba, fakir yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Ve bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun" diye konuştu.