Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yeni Delhi zirvesinden bu yana G20 ülkeleri olarak karşılaştığımız sınamalara sürekli yenileri ekleniyor. Ukrayna'daki savaş devam ederken, 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. Biliyorsunuz 2 gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günüydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bu günü göremedi. Çünkü İsrail yönetimi bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hak olan yaşama hakkını onların elinden aldı.

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Ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, ibadethaneleri, kiliseleri acımasızca bombaladı. Hatta bugüne kadar varlığını hep inkar ettikleri nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybettiler.

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İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşanılanların hiçbiri kendi savunma hakkıyla açıklanamaz.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENİYOR"

Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar insanlığın vicdanı ile birlikte uluslararası hukuk önünde muhakkak hesap vermelidir.

Buradaki tüm liderleri de İsrailli, Filistinli, Yahudi, Müslüman, Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum.

Dört günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir.

Son olaylarla birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük.

"TÜRKİYE OLARAK SORUMLULUĞA HAZIRIZ"

Biz Türkiye dahil garantörlük dahil başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. İnsani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz.

Siz dostlarımı, insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda gerekli adımları atmaya davet ediyorum.

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1 Aralık itibarıyla G20 dönem başkanlığını devralacak Brezilya'ya başarılar diliyorum."