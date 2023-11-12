Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Seni daha farklı günler bekliyor, gidicisin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili İstanbullular, Darülaceze ailesinin mensupları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu önemli açılışta sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Darülacezeyi kurarak tüm insanlığa kazandıran Sultan Abdülhamid'i bir kez daha yad ediyorum.

Rabbim o güzel insanlardan razı olsun. İnancımız bize insanlığa, özellikle de ihtiyaç sahiplerine eser bırakanların amel defterinin vefatlarından sonra da kapanmayacağını söyler. Darülaceze böyle bir eser. 100 binden fazla insanımıza şefkat kapısı olan Darülaceze bizler için ilham kaynağıdır.

Burası din, kökken, ırk ayrımı yapmacan tüm düşkünlere sahip çıkan sembol bir kurumdur. Bu çatı altında insana insan olduğu için hürmet etme anlayışı vardır. Burada insanı eşrefi mahlukat olarak gören yüce gönüllülük vardır. Biz tapılacak bir varlık değiliz. Biz rabbimizden başka hiçbir güce tapmadık tapmayız. Bizde kula kulluk yok, sadece Allah'a kulluk var.

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Finans kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar buranın arkasında olmasa burayı bitiremezdik. Böyle ferah bir yerde, zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz.

EN BÜYÜK ZENGİNLİK MİLLETİN DUASIDIR

Yaşlılık da bir imtihan meselesidir. Yaşlılığımızı nasıl geçireceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. En büyük zenginlik ne mal ne mülktür. Milletin samimiyet ile yaptığı Allah ondan razı olsun duasıdır.

Siyaset yolculuğumuzda üstlendiğimiz tüm görevlerde bu anlayış ile hareket ettik. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımıza hizmet götürdük. 81 ilin tamamına eserlerimiz ile mührümüzü vurduk. Milletimize iyilik elini uzattık. Toplumun en dezavantajlı, dışlanmış kesimlerinden başlayarak herkesin refahını artırmaya çalıştık. Burada da bunu ispatlayacağız. Bakıma muhtaç olanlara daima sahip çıktık burada da sahip çıkacağız.

Evde bakım gibi pek çok hizmeti hayata geçirdik. Umut evleri ile, gündüz bakım evleri ile engellilerimize ve ailelerine destek olduk.

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2002'de kamuya ait bakım merkezi sayısı 21'di, bugün 107. Kamu özel toplam 417 bakım merkezinde 36 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. 2007'de hayata geçirdiğimiz evde bakım hizmetinde 560 bin vatandaşımıza 598 lira ödeme yapıyoruz.

Elitler ve fil dişi kulelerde yaşayanlar bilmese de milletimiz bu hizmetleri çok iyi biliyor. Lafa gelince sosyal hizmetten bahseden ama halka tepeden bakanlardan olmadık. Köklü ve kerim devlet geleneğimizi günümüzün devlet geleneği ile harmanlayarak özgün bir anlayış geliştirdik. Türkiye sosyal güvenlik şemsiyesinin kuşatıcılığı bakımından dünyanın ileri ülkelerinden biridir. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olacağız.

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TESİSİMİZDE CAMİ, KİLİSE VE HAVRA VAR

Anlayışımızın en güzel örneği bu eserdir. Darülaceze'nin temelini bir buçuk yıl önce attık. Hedefimiz burayı bir yıl içinde bitirip insanlarımızın hizmetine sunmaktı. Ancak depremler nedeniyle 5 aylık gecikme oldu. Projenin gelişimini yakından takip ettik. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün de açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal yaşam şehrimiz yatay mimari prensibine göre inşa edildi. Tesisimiz 23 bloktan oluşuyor. Bunlara ek cami, klise ve havra bulunuyor.İdari binaları, polikliniği, fizik tedavi merkezleri ile her eseri İstanbul'a kazandırdığımızı görüyoruz. Rabbimze bizleri böyle bir hizmete vesile kıldığı için hamdediyorum.

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Bu eserin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katkı sağlamak için düzenlenen müzayedeye Abdülhamid han bağışı ile katkı sunmuştu. Birçok kuruluş ve şirketimiz çağrımıza cevap vererek çorbada bizim de tuzumuz olsun dedi. Katkıda bulunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

ONLARIN AHI SENİ İFLAH ETMEZ

Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşımıza sahip çıkıyorsak dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyoruz. engizisyondan kaçan Museviler gibi Hristiyanlara da kapımızı açtık. Netanyahu yanına iki bakanının alıp basın açıklaması yapıyor. Macron'un açıklamaları rahatsız etmiş, Riyad zirvesi rahatsız etmiş. Ben ne dedim, "Ey Netanyahu şu an senin iyi günün" dedim. Seni daha farklı günler bekliyor. O bebeler, o yavrular kefene sarılmış. O anneler şehit yavrularının cesedini koklayarak yavrularını mezara götürüyor. Onların ahı seni iflah ettirmez. Gidicisin, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

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"ÇOCUKLAR ÖLMESİN" DİYORUZ

İslam coğrafyası Türkiye'ye bakıyor. Katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken meseleye insani yönden yaklaşıyoruz. Çocuklar ölmesin, analar evlatlarının soğuk bedenine sarılmasın diyoruz. 7 Ekim'den beri kan ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması bölgemizde barışın sağlanması içindir.

Birçok konuda önemli kararlar aldık. Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız. Ateşkesin tesisi için gayret göstereceğiz. Hakkı ve hakikati her platformda haykıracağız. Pazar günü gerçekleşecek toplantıda bu vakur duruşumuzu bir adım ileri taşıyacağız. Vizyon sahibi ülkeleri harekete geçirmek için temasları yoğunlaştıracağız. Geçmişinde hiçbir utanç lekesi bulunmayan ülke olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Milletimize umut bağlayan insanları hiçbir zaman yüz üstü bırakmadık. Kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz.