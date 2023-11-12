Dünyada benzeri yok... Bakan Göktaş CNN TÜRK'e anlattı... İşte Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri

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İstanbul Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş CNN TÜRK'te Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Bakan Göktaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bundan önce Cezayir’de Türkiye’nin Kuzey Afrika’da ilk kadın büyükelçisi oldum. 10 yıl Belçika parlamentosunda görev yaptım. En etkili 500 Müslüman listesinde defalarca ismim geçti.

150 bin metrekarelik bir alan. Burası sayın cumhurbaşkanımızın vizyonu ile kuruldu. 1 yıllık rekor bir sürede tamamlandı. Bu şartlarda benzeri yok. Kuşaklar arası temasın kurulduğu bir mekan. İnsanlar dil, din, ırk ayrımı olmaksızın kapılarını açıyor. Örnek ve öncü model, dünyada benzeri yok.

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'OKMEYDANI'NDAKİ DARÜLACEZE BİNASI KAPANMAYACAK'

928 kişi kalabilecek, ihtiyaca göre bin 400 kişiye çıkarılabilecek. Yatay mimariye uygun kuruldu. Londra’da en iyi hizmet binası ödülü aldı. Okmeydanı’ndaki binada hizmet devam edecek. Darülaceze 100 bin çocuğa yuva olmuş.

11 blok var. Camimiz, havramız, kilisemiz var. Birlikte yaşamanın bir örneği.

'BURASI ÖRNEK BİR ŞEHİR'

Odalar çok ferah. Engelli ve yaşlı bireylerimize uygun bütün detaylar yerinde. Dünyada insanlar birbirlerini yıkıp dökerken, Gazze’de inanılmaz bir katliam yaşanıyor. Burada din veya mezhebe bakılmıyor. Hoşgörülü bir mirastan geldiğimizin örneği. Burası örnek bir şehir. Bisiklet, yürüme parkuru var.