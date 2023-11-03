Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de insanlığa karşı suç işleniyor

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın devlet başkanları, sayın lider sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kazada hayatını kaybeden kazak kardeşlerime baş sağlığı diliyorum.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz. Tokayev'e de misafirperverliği için teşekkür ediyoruz.

"AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Küresel sınamalarla mücadelede en büyük gücümüz Türk devletlerinin dayanışmasıdır. Bu hakikati pek çok hadisede gördük. Azerbaycan, vatan mücadelesinde Karabağ'daki işgale son verdi. Bunda sevinç duyuyoruz. Barışa bir adım daha yaklaştık. Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi mühim. Azerbaycan'daki hattın açılması bölge halkı refahına katkı sağlayacaktır. Türk dünyası olarak Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz.

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Kültürümüz mazlumun elinden tutmayı tavsiye eder. Filistin'de benzeri görülmemiş insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler, okullar bombalanıyor.

"VAHŞETİ ANLATACAK KAVRAM YOK"

7 Ekim'den beri yaşanan vahşeti anlatacak hiçbir kavram yok. 28 gündür insanlığa karşı suç işleniyor. Türkiye olarak ilkeli duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemi tasvip etmiyoruz. Herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Şimdiye kadar 10 uçak yardım malzemesi gönderdik. Yenilerini göndermeye devam edeceğiz. Türk dünyası olarak beraber hareket etmemiz önce ateşkese sonra barışı kolaylaştıracaktır. Rusya Ukrayna savaşının enerji, gıda gibi alanlardaki yansımaları dünyayı olumsuz etkiliyor. Afganistan'daki barışın tesisi tüm kıtada kalıcı güvenlik ve refaha hizmet edecek. Üyeler olarak Afganistan'daki yönetime vereceğimiz mesajlar önemlidir.

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6 Şubat'taki dayanışmayı unutmamız mümkün değildir. Tüm dünya bu dayanışmaya şahit oldu.

Nahcivan anlaşması değişikliği için protokol 3 Ekim'de kabul edildi. 1 Kasım itibariyle iç onay sürecini tamamladık. Diğer üyelerin gerekli adımları atmaya davet ediyorum. Mevcut potansiyelimiz bize çok fazlasını vadediyor. İstanbul'daki Türk Yatırım Fonu'nun faaliyetlerine bir an önce başlamasını diliyoruz. Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattı, Trans Anadolu boru hattı bunun somut örnekleridir. Hazar doğal gazının taşınması Türk devletlerine katkı yapacak.

"SINIR GEÇİŞİ VE VİZE KOLAYLAŞTIRILMALI"

Ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ağlarına özellikle eğilmeliyiz. Ulaşım ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, sınır geçişlerinin ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması için işbirliğini güçlendirmeliyiz.

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Dostlarım, aile meclisimiz Semerkant Zirvesi'nde tarihi karara imza atmıştır. Sizlere bu karar için bir kez daha teşekkür ediyorum. KKTC'yi gözlemci olarak aramızda göreceğimize inanıyorum. Gözlemci üyemiz Türkmenistan'ı da tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum.

Tüm Türk dünyasının barışı ve refahı yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemi Türk devri yapmak için çalışacağız.