MİT’ten film gibi operasyon... PKK hücresinde aşk randevusu

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MİT, Suriye’de terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden MLKP’nin sözde sorumlularından “Yılmaz Behrareş” kod adlı Osman Nuri Ocaklı’yı hedef listesine aldı. Ocaklı, MİT’in 12 Haziran 2023’te düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin “Kırmızı” kategorisinde yer alan teröristin başına 10 milyon lira ödül konulmuştu.

AJANLAR KILIK DEĞİŞTİRDİ

Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre, Ocaklı’nın yerini belirlemek için MİT’in saha ajanları terör örgütü PKK’nın sözde kalelerinden Suriye’nin Kobani bölgesine sızdı. Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan ajanlar, teröristi takibe başladı. Ancak sürekli kılık ve yer değiştirmesi nedeniyle operasyon için uygun yer ve zaman oluşmadı. Ocaklı’nın örgütün kadın yöneticilerinden H.A. ile yasak aşk yaşadığını belirleyen saha ajanları, bu sefer her ikisini de takibe başladı.

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BULUŞMA ELE VERDİ

Örgüt içerisinde ilişkilerinin yasak olması nedeniyle ikilinin gizli buluştuğu belirlendi. Sevgilisiyle PKK’nın sözde yöneticileri için oluşturduğu güvenli evlerde buluşan Ocaklı’yı, son “pembe oda” görüşmesi ele verdi. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda MİT operasyonel ekibi harekete geçti. Uygun yer ve zamanın oluşmasının ardından MİT, aşk randevusundan çıkan Ocaklı’yı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Ocaklı’nın hem örgüt içerisinde yasak olmasına rağmen kadın yönetici ile aşk yaşaması hem de alkol tüketiminin tartışma yarattığı öğrenildi.

ÖLÜMÜNÜ GİZLEDİLER

- MİT tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilen Ocaklı’nın ölümünün örgütten kopuşları engellemek, moral bozukluğuna yol açmamak için aylarca sır gibi saklandığı belirlendi. Türkiye’de çok sayıda eylemin talimatını veren, Bursa’daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere birçok terör eylemini organize eden Ocaklı, MLKP’nin Suriye’deki en üst düzey yöneticisi konumundaydı.