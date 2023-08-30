Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kaan müjdesi... 2023 bitmeden havalanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizlerin şahsında kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan öğrencilerimizi kutluyorum.

Hocalarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızın yarısı üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. Başarılarıyla göz dolduruyorlar. Genç teğmenlerimizin katılımı ile silahlı kuvvetlerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. 15 farklı ülkeden misafir öğrencilerimiz de bulunuyor. Üniversitemizin ufkunu da yansıtan bu çeşitliliği takdir ile karşılıyoruz.

Her alanda 360 derecelik bakış açısı ile hareket ediyoruz. Türk dünyası ile iş birliğimizi ilerletirken Afrika'daki kardeşlerimize sırtımızı dönmüyoruz. Avrupa ve Asya ilişkimizi daha da güçlendirme niyetindeyiz. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

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Bugün mezun olan misafir öğrencilerimizi Türkiye'nin ve Türk milletinin fahri elçisi olacaktır inşallah. Misafir teğmenlerimizin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile ana vatanları arasındaki bağların güçlenmesi için gayret göstereceklerine inanıyorum.

İstikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz, Ukrayna Rusya savaşı ile devam eden küresel kriz devam ediyor. Olumsuz etkilere ekonomiden dış politikaya her alanda şahit oluyoruz. Son 60-70 yılın en yüksek enflasyon oranı ile karşı karşıyayız. Çok taraflı iş birliklerinin uluslararası siyasetteki ağırlığı giderek artıyor. İsraf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamasında yatırım söz konusu. Yıldan yıla da yükseliyor. Disiplinli orduya sahip olmanın ne kadar vazgeçilmez olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Tarafsızlığı değer olarak pazarlayan devletler kendilerini savunma paktına atmanın derdine düştü. Asırlardır yaşadığı topraklarda varlık yokluk mücadelesi veren milletimiz için mevzuhur bir durum değildir. Her Türk asker doğar ve bundan da gurur duyar. Kahraman ordumuz peygamber ocağıdır. TSK'nın caydırıcılığının artması tercihten öte zorunluluk teşkil ediyor. 21 yılda ordumuzun gücüne güç katacak pek çok adım attık. Kelimenin tam anlamıyla destan yazdık.

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İstikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz, Ukrayna Rusya savaşı ile devam eden küresel kriz devam ediyor. Olumsuz etkilere ekonomiden dış politikaya her alanda şahit oluyoruz. Son 60-70 yılın en yüksek enflasyon oranı ile karşı karşıyayız. Çok taraflı iş birliklerinin uluslararası siyasetteki ağırlığı giderek artıyor. İsraf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamasında yatırım söz konusu. Yıldan yıla da yükseliyor. Disiplinli orduya sahip olmanın ne kadar vazgeçilmez olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Tarafsızlığı değer olarak pazarlayan devletler kendilerini savunma paktına atmanın derdine düştü. Asırlardır yaşadığı topraklarda varlık yokluk mücadelesi veren milletimiz için mevzuhur bir durum değildir. Her Türk asker doğar ve bundan da gurur duyar. Kahraman ordumuz peygamber ocağıdır. TSK'nın caydırıcılığının artması tercihten öte zorunluluk teşkil ediyor. 21 yılda ordumuzun gücüne güç katacak pek çok adım attık. Kelimenin tam anlamıyla destan yazdık.

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GENÇLERİMİZİ TEKNOFEST'İ ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUM

Savunma ihracatımızda Atak'tan Aksungur'a, TGC Anadolu'dan Milgem'e savunma sanayinde asırlık başarılarımızla ülkemizi askeri imkan ve yetenekler bakımından en üst lige çıkardık. Teknofest Ankara'da İHA ve SİHA'ların bulunduğu pek çok ürünümüz sergileniyor. Gençlerimizi Teknofest Ankara'yı ziyaret ederek savunma sanayimizi görmeye davet ediyorum. Kaan ile ilgili müjdemizi paylaşmıştık. 2023 bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz. Siper'in ilk atış testini başarı ile gerçekleştirdik. İnşallah yakında olmadık bahane sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz. Kızılelma'nın testlerini tamamlayarak onu da ordu envanterine katmak istiyoruz. Buna da ulaşacağımıza şüphe duymuyoruz. 40 yıldır terör örgütü ile mücadele eden ülkeyiz. Vatan toprağında ameliyat yaptırmamak için binlerce evladımızı şehit verdik. Emperyalist güçlere boyun eğmedik.

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Bölücü terör unsurlarını açtıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Üs bölgelerindeki karakollarımız yerine kalekollar inşa ettik. Sayı sevk açısından muharip unsurlarımızın etkinliğini artırdık. Köklü değişikliğe giderek terör unsurlarını yerinde yok etme stratejisini uyguladık. Örgütün ne kadar sığınağı ini varsa inşallah hepsini teröristlerden temizleyeceğiz. Döktükleri masum kanlarının hesabını Kandil'deki terör baronlarından muhakkak soracağız. İleri silahlarımızın mücadelemizde büyük payı var.

ŞER ŞEBEKELERİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Sağdaki eşkıyaların tepesine bindiğimiz gibi şehirlerdeki eşkıyaların da tepesine biniyoruz. Milletimiz bu bedeli misli ile ödetmekten çekinmeyecek. Çetesinden zehir tacirlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız. Dağdaki harekat alanı daralan teröristlerin farklı kisvelerle vilayetlerimize sızmasına izin vermeyeceğiz. Her bir ferdimizin malı canı devletimize emanettir. Ne oy uğruna bölücü eşkıyalara alan açanların ne de siyasi uzantıları ile iş birliği yapanların hiçbiri bizi vatandaşlarımızın huzurunu tesis etmekten alıkoyamaz.

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Bu toprakları vatan yapan şehadet kültürünü koruyup sizden sonra gelecek nesillere en güzel şekilde teslim edeceğinizden şüphe duymuyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Sevginizi bundan sonra da gerek eğittiklerinize göstereceğinizden şüphe duymuyorum.