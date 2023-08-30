30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

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Tüm yurtta 30 Ağustos coşkusu yaşanıyor. Başkent Ankara'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı.

Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Erdoğan, daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı ve şunları yazdı:

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Aziz Atatürk büyük zaferin 101. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerinizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu devlet millet el ele vererek azimle hayata geçiriyoruz. Milletimizi asırlık hayallerle buluşturana kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.