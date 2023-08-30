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30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'e ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#Recep Tayyip Erdoğan#Anıtkabir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 11:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine "Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefimizin sembolü Türkiye Yüzyılı vizyonunu devlet, millet el ele, azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz" yazdı.

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Tüm yurtta 30 Ağustos coşkusu yaşanıyor. Başkent Ankara'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'e geldi.

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı.

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

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Erdoğan, daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı ve şunları yazdı:

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Aziz Atatürk büyük zaferin 101. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerinizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu devlet millet el ele vererek azimle hayata geçiriyoruz. Milletimizi asırlık hayallerle buluşturana kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

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30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz


30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

30 Ağustos Zaferinin 101. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabire ziyaret: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz

 

 

 

 

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#Recep Tayyip Erdoğan#Anıtkabir

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