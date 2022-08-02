Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur" denildi.

Ayrıca bir Twitter paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" açıklamasını yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de gün içinde yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS) "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.