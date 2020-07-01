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AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 21:12,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’in sözlerine cevap      

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’in sözlerine cevap      
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin,  "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:     

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise aynı konu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada ‘Önemli olan iki şey var arkadaşlar... Vatan ve yanınızdaki adam. Dağ II’ paylaşımında bulundu.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili açıklamalarına göndermede bulunarak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuşlardı. 

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