Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ikinci tur mesajı: Milletim sandıklara yine koşacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Kanal D-CNN Türk ortak yayınında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Erdoğan programda özetle şunları söyledi:



“(İlk tur sonuçları) Rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokrasi şöleni yaşadık, belki de dünyada eşi benzeri yok. Sandıkta tecelli eden irade, başımız gözümüz üstünedir. İttifak olarak 28 Mayıs için hemen çalışmaya başladık. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz, asla rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum, deprem bölgesinde toplantılar yapabiliriz. Çünkü onların gönlünü almak, bu ara çok hakaretler ettiler. Çok çok yanlış, çok çok çirkin.

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BATIDA DOĞUDA AYNI HİZMET

(Deprem bölgesindeki insanlara tepki) Bekledikleri oyları alamadıkları için ‘bir daha buralara destek, yardım yok’ gibi ifadeler... Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgârlarla değil, meydanlarda ve sandıklarda kazanılacağı görülmüş oldu. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiştir. Terör örgütüyle, Kandil’den gelecek talimatlarla bu iş yürümez. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hem kendisine hem milletimize bir iyilik yapıp, önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini özellikle diliyoruz, bekliyoruz. Depremzedelerimiz başta olmak üzere özellikle de kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar. Gençlerimize karamsarlık ve umutsuzluk aşılıyorlar.Benim için Hatay Defne’de ölenler önemli. Devletsem oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Ben bugüne kadar böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım. Batıda neyse Doğu’da da Güneydoğu’da da aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Hele hele deprem bölgesinde, 50 bin vefatımız var. 1 milyona yakın elini kolunu kaybetmiş olan insanımız var. Nereye verirse versin kucaklayacaksın. İhtiyaçlarını gidereceksin.

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28 MAYIS ÇOK FARKLI OLACAK

Yasama ve yürütmenin uyumlu olması, ülkenin geleceği açısından çok çok ciddi olumlu neticeler doğuracaktır. Vatandaşlarımız yine güven ve istikrara oy verecektir ben buna inanıyorum. Şu andaki yapı erken seçime gitme şeyini vermiyor. Cumhur İttifakı 322 ile parlamentoda olduktan sonra böyle bir adım olmaz. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. 29 Mayıs’a da o bir sinyal olacaktır. 29 Mayıs’a inşallah çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. (Çok oy mu alacaksınız) Ona inanıyorum.





ÇAYI FINDIĞI ERTELEYİN

Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem, onun benzerini deprem bölgesinde uygulayacağız. Bunun dışında İstanbul, Ankara’da teşkilatımızla; buralardaki dernekler var, hemşehri dernekleriyle çok çok iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız görüşmelerle, esnaf odalarıyla yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. Milletimizin ben yine sandıklara koşacağına inanıyorum. Ama bir şey rica edeceğim, mayıs ayındayız, özellikle Karadeniz çaya, fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki ne olur bunu erteleyin, oyunuzu kullanın ondan sonra bu seyahatleri yapın. Atılabilecek başlık da sandıkları bu şekilde önemsemesiyle, ‘Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa.’

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21 yılda attığımız adımlarla yurtdışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadelede onların yanında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Yurtdışındaki vatandaşlarımız da bütün bunları görerek, bilerek, inanarak 28 Mayıs’ta büyük bir katılımla sandığa gideceklerdir. Ben gitmelerini özellikle rica ediyorum, onlara çok güveniyorum.”

GEÇİCİ MECLİS BAŞKANLIĞI DEVLET BEY’İN HAKKI

(MECLİS BAŞKANLIĞI) Aklımda hafıza kayıtlarımda olanlar ben de kalsın ki arada buraya göreve geçici olarak Meclis başkanı girecek. En yaşlı üye sıfatıyla. Şu anda Devlet Bahçeli. Devlet beyle bu süreci geçirmiş olacağız. Kendisiyle görüştük. Zaten hak da onun. Hak da onun olduğuna göre inşallah hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz. Devlet beyin o adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuletiyle ve sükunetiyle bu süreci atlatır ve Meclis başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla geçirmiş oluruz. Bu arada parlamento oluşmuş olacak. Sonrasına da bakar yoluna koyarız.

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CHP’Lİ OLMADIĞIMA GÖRE...

(Kılıçdaroğlu’nun ‘Buradayım’ videosu) Ben CHP’li olmadığıma göre mesaj bana değil, onlara veriyor mesajı. Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını orada masadan alıyor. Kılıçdaroğlu, koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP’de karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere kendine göre gözdağı veriyor. Şu anda 28 Mayıs’tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu’na kendi partisi de 28 Mayıs’tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığın nedeni bunu hissetmiş olmasıdır. Her şey olabilir. Belki kendisi de hiçbir şeyi beklemeden kararını vermiş olur.

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DEZENFORMASYON BU DÜZEYDE

(Oy verme sırasında vatandaşla diyaloğu) ‘Buyurun’ dedi, ‘yok sıra sizde’ dedim’ ben. Bunlara bakarsan öyle şeyler var ki... Şimdi torunum yanımda, torunumun yanağını okşuyorum, malum gazetelerden bir tanesi ‘Çocuğun yanağına vurdu, çocuğun yanağını tokatladı’ diyor. Kimler olduğunu anlayın. Verdikleri başlık şu: ‘Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı.’ Bu dezenformasyon bu düzeyde onun için biz bu yasayı çıkardık.

YENİ KABİNE DAHA FARKLI OLACAKTIR

“Şu anda bir cumhurbaşkanı veya başkan, kuracağı kabinede birçok özellikler arar, aramalıdır. Bizim mevcut kabinemiz süreç içerisinde büyük bir sınav verdi. Yeni dönem belki biraz daha farklı olacaktır. Çalışmalarımız var, yaptım, yapıyorum. Güçlü bir kabineyle yeni dönemde, mevcut eksiklikleri de gidermek suretiyle Türkiye Yüzyılı’nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz. Bir ülkeyi yanıma çekeyim, öbür ülkeyi, CHP’nin yaptığı gibi Rusya’ya meydan okuyayım, böyle bir şey bizim kitabımızda yok. Biz dünyada bütün ülkelerle kucaklaşma siyasetini yürüttük.”

İÇ MUHASEBEMİZİ YAPACAĞIZ

Maalesef 35 küsur oy oranı. Seçim sonucuna göre Cumhur ittifakı olarak 322 vekile ulaşmış olmak, çoğunluğu sağlıyor. Tabi muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş, milletvekillerimizde az da olsa bir eksiklik söz konusu. Teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bugün bir araya geldiler, çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklikler oldu, bu eksiklikleri gidermek suretiyle önümüzdeki döneme başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız, gereken adımları atacağız.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

6 Şubat tarihinde insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisini yaşadık. 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız depremlerden etkilendi. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğini görüyoruz. Muhalefet özellikle ana muhalefet, bir şeyler söylüyor da bugüne kadar yaptıklarına benim milletim bakıyor. Bu verdiği sözleri tuttu mu? Büyükşehirlerden 10 tanesi bunlarda. Yerel yönetimlerde verdikleri sözleri tutmadılar ki. Ücretsiz otobüs dediler olmadı. Traktör dediler verilmedi, süt dediler verilmedi. Verdikleri sözleri tutmadılar. Biz hangi sözü verdiysek biz bu sözlerimizi tuttuk. Ben bunlara deprem turisti diyorum. Deprem yerlerine turist gibi gittiler, herhangi bir destek yok, döndüler. Traktörse traktör, konutsa konut. Şimdi bile dedik ki köy evlerini süratle yapıp size teslim edeceğiz, yaptık, Devlet beyle beraber teslim ettik.

YAPARSA REİS YAPAR DİYORLAR

(Yaparsa Erdoğan yapar sloganı) Duyuyorum, şimdi onu yaparsa Erdoğan değil de, yaparsa reis yapar. Mutlu oluyorum demek ki vatandaş bunu teyit ettiğine göre görevi yapmışız ama bitmez devam edeceğiz.

(Gençlere mesaj) İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin çok büyük bir payı var. Gençlerimizin teveccühü bizden ve Cumhur İttifakı’ndan yana oldu. Biz gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun.

BAL GİBİ BİLİYORLARDI

(Seçim sonuçlarıyla ilgili yapılan spekülasyonlar) Bütün bunlar klasik CHP ve bay bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunları yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Sabah yalan akşam yalan. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası öndeyiz kazandık açıklamaları yaptılar. Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konduğunda da yüzleri kızarmıyor, gerek YSK gerekse Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs’ta bir kez daha verecektir, ben buna inanıyorum. Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek.

ANKETLER İFLAS ETTİ

Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs’ta milletim yaptı. İkinci en güçlü anketi, nihai anket, 28 Mayıs’ta yine milletim yapacak. Bu anketle de üzerinde tartışma yapılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır. 11 ildeki deprem, aslında anket bu işleri alt üst etmiştir. Anketçiler de pazardan nasibini almak için yalandan da olsa her yere pazarlama yapmak suretiyle partileri koltuklarının altına alarak orada maişetlerini temin etme yoluna gittiler. Arkadaşlarıma söyledim, ‘Ben meydanlara inanıyorum.’ En iyi anketi millet sandıkta yapacak demiştim.

YENİ MÜJDELER

Benim vatandaşıma en büyük müjdem, büyük Türkiye Yüzyılı bizim en büyük müjdemiz. Şu beyannamemizi hayata geçirmek en önemli adım bu olacak... Cumhur İttifakı ortaklarımızla yol yürümeyi sürdürüyoruz. Ülkemize nasıl hizmet edeceğimizi bugün liderlerle yaptığım görüşmelerle bunu konuştuk. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. İnşallah 100. yılın adımlarını atacağız.