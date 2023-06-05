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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Dünya Çevre Günü#Çevre
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Çevre Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında doğal zenginliklerin korunması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Çevre Günü mesajı şu şekilde:

Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum.

Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz.

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