Erdoğan çiftinden Dünya Çevre Günü mesajı: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat

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5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

Emine Erdoğan'ın Çevre Günü mesajı şu şekilde:

Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat!

Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz.

SIFIR ATIK VURGUSU



Durduğumuz noktada, #SıfırAtık ve Sıfır Atık Mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz.

Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim.

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Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, 5 Haziran #DünyaÇevreGünü’nü ve bu sene ikincisini kutladığımız #ÇevreHaftası’nı tebrik ediyorum.

Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat!



Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz.



Durduğumuz… pic.twitter.com/GRmGFZgsTE — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 5, 2023

"DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN GAYRET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz.