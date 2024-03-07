Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bunlarda vizyon, proje, program yok! Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin her coğrafyasından kardeşlerimiz güven içinde yaşıyor. Mersin ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor. Bereketli topraklarıyla, ihtişamlı dağları ve topraklarıyla, güzide insanlıyla Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir. Geçtiğimiz Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'na %40 ve milletvekilliğinde %38 oy oranı için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün Mersin'de 85 bin kişi alanda.

Mersin bu işi bitirdi. Bundan sonra kısaca özetleyeceğim yatırımların da göstereceği gibi biz 21 yıldır Mersin'e sadece hizmet ve eser getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersin'li kardeşlerimizin hep yanında olduk.

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"BUNLARDA VİZYON, PROJE YOK"

Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP belediyesi Mersin’e ne verdi. Öyleyse artık biz güzel Mersin’imizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz’de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz Mersin’in tamamında destan yazalım. Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunlarda vizyon, program, proje, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Bunların genel merkezleri, genel başkanları ne ki Mersin’deki adayları teşkilatları ne olsun. Birebirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi, ne şehirleri, ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakit kalmıyor. Bırakın iradeyi niyet sahibi değiller. Dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşana seçim kazanmaya çalışan muhalefet sadece bizim ülkemizde var. Bakmayın söylemlerine Emin olun hepsi yalan, 2 gün sonra inkâr edecekleri yalanlar.

Söyleyin verdikleri sözlerden hangisi hayata geçirdiler. Mersin’i gerileten bunlar değil mi? Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet tercihini, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, bu zübük siyasetçileri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu kıyafetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakı’nın AK Parti ve MHP’li adaylarını Türkiye Yüzyılı ışıklarını Mersin’in semalarına salalım.

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210 MİLYAR TL KAMU YARDIMI YAPILDI

210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Şehrimize 2. Devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi’ni kurduk. 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4925 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 2251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde depreme dayanıksız 3 75 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirdik. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 573 kilometreye çıkardık. Mersin, Adana, Osmaniye, Antep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Tarımda çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. 5 OSB, 2 endüstri bölgesi ve 1 tasarım merkezi kurduk. 263 bin olan aktif sigortalı sayısı 553 bine çıktı.

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Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Bunlar İstanbul’da, Ankara’da Mersin’de götürdüler. Her yerde götürdüler. Gelin 31 Mart akşamı güzel bir ders verelim.

Türkiye tökezlerse milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok farklı bir yere gelecek