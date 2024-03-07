Akşener'den Mansur Yavaş'a yanıt: Milletin talebini kabul etmekten korktu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, yaptığı açıklamada, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. Bir gün önce beni arayıp 'teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdı" diye konuştu.

"KAZANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Yavaş, "Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı Masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes 'korkak' vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Ben kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü anketler ortada. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ'A YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki açıklamaları sorulan Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" dedi.

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AKŞENER'İN ESNAF ZİYARETİ SIRASINDA ARBEDE

Öte yandan Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi. Tartışmanın büyümesiyle Yeniden Refah Partili kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalıştı. Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.

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