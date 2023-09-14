Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Siz genç kaymakamlarımızın şehitlerimizin emanetini ona en küçük gölge düşürmeden şanla, şerefle taşıyacağına inanıyorum.

Toplam 39 ay süren adaylık maratonun anlınızın akıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Her alanda kendinizi yetiştirdiniz. Yurt dışındaki 8 aylık eğitiminizle yabancı dilinizi, geçiren deprem bölgesinde geçirdiğiniz 3 ayla afet yönetimini sahada müşahede ettiniz.

Aldığınız yoğun eğitimlerin sizi bu makama hazırladığını düşünüyorum. Pratikle takviye edilmiş olsa da hitabı bilgi katkısı bir yere kadardır. Her mesleğin incelikleri görev esnasında öğrenilir.

Başarılarınızla şimdiye kadar hep ailelerinizi gururlandırdınız. Bundan sonraki başarılarınızla devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaksınız. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. “Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz” bunu böyle bileceğiz.

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"85 MİLYONUN TAMAMINA HİZMET ETMEKLE MÜKELLEFİZ"

Kaymakamlarımız, kişisel kabiliyetleriyle gittikleri her yerde iz bırakma, görev yaptıkları şehirlere damga vurma imkanına sahiptir. Adaletli, merhametli kaymakamlarımız sorumluluk alanlarının en ücra noktasına kadar uzanan yardım eli olmak zorundadır. 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz.

Kaymakamın mesaisi olmaz, gecesi gecesi olmaz. Tatili hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi akşam 5-6 civarı kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici hiç olmaz.

Ülke idari amirliği mesai saatleri arasında yapılacak bir meslek değildir. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5-6 saat. Eve gidişlerim bazen 12 bazen 1. Aksi taktirde olmaz. O yüzden sizlerden de bunu bekliyorum. Başka türlü ne milletle güçlü bir ilişki kurabilirsiniz ne de geride bir miras bırakabilirsiniz.

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Sizden öncekilerden aldığınız emaneti çok daha yukarı taşımanın gayreti içinde olun. Adı unutulan değil halk tarafından örnek gösterilen bir kaymakam olun.

Vatandaşımızla olan ilişkinizde yetkilerinizden önce muhatabınızın haklarını hatırınızda tutun. Halktan sorunlardan kopuk hepsinden önemlisi hizmetle mükellef olduğu ilçenin idrakinde olmayan bir yönetici profilini biz kabul etmiyoruz.

"SORUNLARIN ÜZERİNE GİDEREK ENGELLERİ AŞMAYA ÇALIŞACAKSINIZ"

Sizlerden bulunduğunuz ilçelerde bu hassasiyetle çalışmanızı istiyorum. Görevinizi yerine getirirken, mali, hukuki zorluklarla karşılaşmanız normaldir. Zorluklara aldırmayacak projelerimizi gerçekleştirmeye odaklanacaksınız. Bahane üretmek yerine sorunların üzerine giderek engelleri aşmaya çalışacaksınız. Buradaki her genç kaymakamımızın bunu başaracak yeteneğe, iradeye sahip olduğuna inanıyorum.

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Bu yıl yaptığımız her etkinlikte yüzüncü yıl coşkusunu ilmek ilmek ördük. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek, geleceğimize olan umudumuzu tahkim edeceğiz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı'nın sizlerin de gayretiyle hayata geçirmekte kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacak.

TANRIKULU'NA SERT TEPKİ

Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz. İkinci sınıf hak ve özgürlüklere mahkum ve mecbur edenler bizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi rahatsızlık duyuyor.

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Teröristleri inlerinde vurdukları için İHA’lara SİHA’lara tahammül edemiyorlar. Sonuna kadar tahammül edemesinler, biz devlet olarak yaptık yapıyoruz.

Sosyal medyadan milletimizi karamsarlığa yürütme çabaları bunların örnekleridir. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler başta olmak k üzere bu fitne girişimlerine maalesef içerideki bazı siyasiler destek veriyor. Kukla gibi oynatılan bu şahıslar bilerek ya da bilmeyerek ülke düşmanlarının değirmenine su taşıyor.

Bizim milletimiz yüreği Anadolu coğrafyası kadar geniş bir millettir. Tüm dünyada hoşgörüsüyle maruf necip bir millettir. Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgecilik lekesi olmadığı gibi ırkçılık ya da faşistlik olmamıştır. Bizim mazimizde sadece farklı olanı hoş görme, ihtiyacı olana el uzatma, gönüller yapma geleneği vardır.

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"SİNSİ OYUNLARA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Sinsi oyunların kök salmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanların ülkemizin yangın yerine çevirme çabasını başlarına çalacağız. Biz de devlet olarak hukukun dışına çıkanlara karşı gereken her türlü tedbiri alarak bu fitne ateşini büyütmeden söndüreceğiz. Çizgimiz ve duruşumuz belli, ne kaçak göçmene müsaade ederiz, ne de fitne tacirlerine izin veririz.

İnsanımızın hak ve özgürlüklerine her bir tehdidin üzerine titizlikle gideceğiz.Yabancı düşmanlığı gibi faşist lümpenliği toplumda yayılmasına izin vermeyeceğimiz gibi yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz. Katar’ın finans desteğiyle başlattığımız konut projeleriyle geri dönenlerin sayısının artacağına inanıyorum.