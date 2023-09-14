Almanya geri adım attı: Göçmen kabul etmiyoruz! Avrupa Birliği'ne büyük darbe...

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Almanya, göç akını karşısında çaresiz kalan Avrupa Birliği ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bir teklifte bulunmuş ve 3500 göçmeni göçmeni ülkelerine kabul ederek gönüllü bir yardım sözü vermişti.



Haziran ayında başlatılan plan kapsamında şimdiye kadar 1700'den fazla göçmen Almanya'ya kabul edildi.



Ancak İtalya'nın 'Dublin Anlaşması' kapsamında Almanya'dan geri gönderilen göçmenleri kabul etmeyi bir süredir durdurması Berlin hükümetini kızdırdı.



Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü ülkelerinin Avrupa'ya yaptığı dayanışma teklifinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.



İngiliz basını Almanya'nın kararını 'Avrupa Birliği'ne büyük bir darbe olarak yorumladı.

İtalya'nın Lampedusa adasındaki göçmenler yerlerde yatıyor/AFP

Dublin Anlaşması'na göre göçmenlerin ilk ulaştıkları AB ülkesinde kalmaları ve başka bir ülkeye geçmeleri halinde ilk giriş noktalarına geri gönderilmeleri gerekiyor.Berlin sözcüsü dün yaptığı açıklamada bu durumun ülkelerindeki 12,400'den fazla göçmen için geçerli olduğunu ancak İtalya'nın şu ana kadar sadece 10 kişiyi kabul ettiğini vurgulayarak, "Halihazırdaki yüksek göç baskısı göz önüne alındığında, İtalya da dahil olmak üzere bazı üye devletlerin Dublin Anlaşması'na uymaması, Almanya'nın kabul ve barınma kapasitesi açısından yaşadığı büyük zorlukları pekiştirmektedir." dedi.Avrupa şu anda, bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla rekor göçmen geçişi ile karşı karşıya ve İtalya bu durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında. Bu hafta yaklaşık 8000 ve bu yıl içinde 123,800'den fazla düzensiz göçmen ve sığınmacı İtalya'ya ulaştı.Bu durum göç akını karşısında daha sert bir tutum sergileyeceğine söz veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için kilit bir konu.Birleşmiş Milletler göç ajansı rakamlarına göre, İtalya son olarak 2016 yılında 181,400 göçmenin deniz yoluyla ülkeye ulaşması ile en yüksek rakamı görmüştü.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç konusunda AB ülkelerinin birlik içinde olması gerektiğini vurguluyor ancak dayanışma son dönemde yıpranıyor gibi görünüyor.Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Salı günü göçmenlerin İtalya'dan Fransa'ya geçişlerini engellemekiçin alınan bir dizi yeni sert önlemi kamuoyu ile paylaştı.İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise İtalya'nın göçmenler konusunda yaşadığı sıkıntılardan Avrupa'yı sorumlu tuttu. Göçmen akınının ülkeleri tek başına bırakacak kadar dikkatli dağılmış bir Avrupa Birliği'nin sembolü olduğunu söyledi.