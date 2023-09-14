Makarnasını ısıtıp yeniden yedi, birkaç saat sonra ölü bulundu! Uzmanlar uyardı: Ertesi gün tüketilebiliyor ancak...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 12:10
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Makarnasını ısıtıp yeniden yedikten sonra hayatını kaybeden 20 yaşındaki Belçikalı öğrenci ile ilgili yayınlanan bir araştırma 'kızarmış pirinç sendromu'nu yeniden sosyal medyanın gündemine taşıdı. Kullanıcılar kalan yemeklerdeki gizli tehlikeyi öğrenince şoke oldu...
Belçika'nın Brüksel kentinde yaşayan ve AJ olarak bilinen öğrenci biraz tasarruf edip para biriktirmeye çalışıyordu. Bu nedenle de arkadaşları ile spora gitmeden önce bir kaç gün önce hazırladığı ve oda sıcaklığında bıraktığı spagetti bolonez makarnayı (kıymalı sosla hazırlanan bir makarna) mikrodalga fırında ısıtarak yeniden yedi.EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
BAŞ VE MİDE AĞRISI, İSHAL VE KUSMA BELİRTİLERİ GÖSTERDİ
Bir süre sonra eve döndüğünde baş ve mide ağrısı çekiyordu. Şikayetlerine kusma ve ishal de eklendi ancak AJ doktora gitmek yerine doğruca yatağına gidip uyumayı tercih etti, sorunların bir süre sonra kendiliğinden geçeceğini düşünüyordu.
Biraz su içip uykuya dalan genç adam ertesi gün okula gitmeyince arkadaşları endişelenerek ailesine haber
verdi. Evi kontrol eden aile talihsiz gencin cansız bedeni ile karşılaştı.
Yapılan otopsü sonrası AJ'nin sabaha kadar 4'de yani yemeği yedikten 10 saat sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni adli tıp raporuna karaciğer nekrozu ve akut pankreatit olarak geçti.B.CEREUS BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ
2008 yılında yaşanan şoke edici vaka ünlü tıp dergisi Journal of Clinical Microbiology'de incelendi. Dergide yer alan analize göre, AJ'nin ölümü sonrası alınan dışkı örneklerinde,'Bacillus cereus'un
varlığı tespit edildi.
Gıda zehirlenmelerine neden olan bakterilerden biri olan Bacillus cereus, tarla, bahçe, et ve süt ürünlerinde bulunabilir.Riskli gıdalar arasında et, süt, pirinç, pudingler, pastalar, sebzeler, balıklar, makarnalar ve peynir yer almaktadır.
Bakteri 30 °C sıcaklıkta, gıda ürünlerine bağlı olarak, 20 dakika ile 3 saat arasında ikiye katlanarak büyük bir hızla çoğalabilmektedir.
KIZARMIŞ PİLAV SENDROMU
'Bacillus cereus', ısıya dayanıklı olduğu için pişmiş yemekler oda sıcaklığında bırakıldığında sporları hızla çoğalır ve zehirli bir hal alır.Makarna ve pilavlarda yaşanan bu durum 'kızarmış pirinç sendromu' olarak da bilinir.
ERTESİ GÜN YENMESİ SORUN OLMUYOR ANCAK BİRKAÇ SAATTEN FAZLA DIŞARIDA KALMIŞSA DİKKAT
Youtube'da konuya ilişkin bir video yayınlayan Dr Bernard AJ'nin maruz kaldığı durumun nadir görüldüğünü ancak bu konularda temkinli olunması gerektiğini belirterek "Pek çok insan pişirdikleri makarna ya da diğer erişte türlerini ertesi gün yer ve bu bir sorun oluşturmaz. Ancak birkaç saatten fazla dışarıda kalan (oda sıcaklığında bırakılan) yiyeceklere dikkat edin. Eğer yiyecek tuhaf kokuyorsa, üzülmektense tedbirli olmak her zaman daha iyidir." dedi.
Dr. Bernand bozulabilir gıda maddelerinin hazırlandıktan sonra iki saat içinde soğutulması gerektiğini vurgulayarak, "Kümes hayvanları, balık ve kıyma pişirildikten sonra iki gün, sığır, dana ve kuzu etleri ise pişirildikten sonra üç ila beş gün içinde yenmeli ya da dondurulmalıdır."
dedi.SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DEHŞETE DÜŞTÜ: HİÇ BİLMİYORDUM
Sosyal medya kullanıcıları 'kızarmış pilav sendromunun'
ne kadar ciddi olabileceğini öğrenince dehşete düştü.
Kullanıcılardan birisi Reddit'te şunları yazdı: "Bitiremediğim pizzaları bir kenarda bıraktıktan sonra bir kaç gün yerim. Böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum."
Başka bir kullanıcı da buzdolabında saklanmayan yemeklerin tehlikeli olabileceği konusunda insanların bilgisi olmamasına şaşırarak, "Kalan yemeklerinizin sizi hasta etmesini önlemek için tükettiğiniz nişastalı gıdaların uzun süre oda sıcaklığında tutulmamasına dikkat edin. Nişastalı yiyecekleri olabildiğince çabuk, ideal olarak bir saat içinde soğutun ve yemeye hazır olana kadar buzdolabında saklayın."
dedi.