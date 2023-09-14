Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti açıklaması: Kurduğumuz ittifak zaten bitti

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İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti.' ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in adaylığı ile ilgili olarak ise, 'Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik.' açıklamasında bulundu.

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Dün İYİ Parti GİK'in aldığı karar soruldu Kılıçdaroğlu'na. CHP lideri 'Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılarız' dedi, aynı zamanda ittifakın sonlandığını söyledi. Ancak şu soru da soruldu: İstanbul ve Ankara'da bir iş birliği olmayacak mı? Kılıçdaroğlu ise 'Arkadaşlar o bir sonraki aşama' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in adaylık sorusu da soruldu. Kılıçdaroğlu, 'Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek' dedi.