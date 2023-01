Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs'lı seçim mesajı... 'İnşallah mayıs bir başka olacak'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli Bursalılar sevgili gençler, ülkemizin ve milletimizin umudu siz genç kardeşlerimle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bursa'da mitingimiz 120 bin kişiyi buldu. Bu bir şeyi gösteriyor.

'İNŞALLAH MAYIS BİR BAŞKA OLACAK'

İnşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerimizle birlikte biz sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Durmayacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz, tüm genç kardeşlerimizi sandıklara taşıyacağız. Sandıklardan da o sesi çıkaracağız. Bursamızın tüm gençlerine selam gönderiyorum. Bazıları diyor ki, enerjiyi nerede buluyorsun? Enerji burada farklı bir yerde aramaya gerek yok. Daha çok çalışacağız ve daha çok mücadele edeceğiz. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bize yol arkadaşlığı yapacak siz genç kardeşlerimiz için rabbime hamd ediyorum.

'BİZ BURAYA MERDİVENLERİ ÇIKARAK GELDİK'

20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerle dünyaya yarışacak bir gençlik görüyoruz. Bu iki dönem arasındaki fark anlaşılacaktır. İlk defa oy kullanacak gençlerimizden beklentilerimiz dünyayı en iyi şekilde okumanızdır. Biz her konuda olduğu gibi bu hususta da siz gençlerimize güveniyoruz. Birileri gibi gençlerimizin iradesini ipotek altına tutacak bir konu mankeni olarak görmüyoruz. Şu an genel başkanlarından gençlik kollarından gelen yok. Biz buraya merdivenleri çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle, siparişle geldi. Biz meydanlardan esinlenerek geldik. Sizlerin yaşlarında ilk görev alan nesil şimdi bakan, belediye başkanı olarak gösterdikleri başarıyla bizleri gururlandırıyor. Şimdi Cumhurbaşkanınız olarak gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını ne yaptık önce 25'e ardından 18'e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir gencimizi, her türlü sorumluluk almalarını da biz sağladık. Bu CHP'liler niçin bu adımları atmadılar, neden gençlerin önünü açmadılar. Ama biz güvendik. Fatih bir çağı açıp bir çağı kapattığına göre, biz de torunları olarak yaparız dedik. ve oldu mu oldu.

'ESKİ TÜRKİYE, İNSANLARIN SINIRSIZ İLETİŞİMİ BIRAKIN ASGARİ MÜŞTEREKLERDE BİLE BULUŞULAMADIĞI BİR DÖNEMDİR'

Bunca zamandır siyaset yapıyorsunuz. Denizin altından metro yaptınız mı? Avrasya Tünelini kim açtı biz açtık. Biz halici temizledik onlar doldurdu. Bunlarda temizlik diye bir şey yok. Bunlar dertli değil biz dertliyiz. Neler yaptık neler yapacağız. Nereden nereye geldik. İstanbul'dan gel Bursa'dan geç, İzmir'e yönel 7 saat olan güzergahı biz 3 saate indirdik. Bay kemal artık seni yormuyoruz. İzmir'e uğradığın da yok. Tek faşizmi olan bu zihniyet, gel deyince gelecek konuş deyince koşacak bir aday arıyorlar, bulamıyorlar. Bunlar artık sürümden kalkmış olan güncellemesi bile yapılamayan 1990'ların siyaset formatında kalmış tiplerdir. Vaatleri de eski Türkiye'ye dönmektedir. Eski Türkiye gündelik hayatta kullandıklarınızın olmadığı bir Türkiye'dir. Eski Türkiye, insanların sınırsız iletişimi bırakın, asgari müştereklerde bile buluşulamadığı bir dönemdir.

Eski Türkiye, 6'lı masanın gösterdiği gibi kavganın kargaşanın ayak oyunlarının olduğu Türkiye'dir.

6'lı masa denilen ucube yapının gıdası, husumet iklimidir. Biz tıpkı 73 yıl önce Menderes'in dediği gibi 'Yeter' dedik. Milletimizi geri kalmışlık prangasında bırakanlara yeter dedik. Terör örgütlerine, dökülen kanlara yeter dedik. Darbecilere, onları üzerimize salan küresel emperyalistlere yeter dedik. Ekonomik tetikçilere yeter dedik. Bu halka zulüm eden kim varsa, rahmetli Menderes gibi yeter, söz milletindir dedik. Söz de karar da milletindir diye ilave ettik. Söz de karar da, milletindir diyoruz. Dünyanın her yerinde bulunan vatandaşlarımıza ulaşarak, hiçbir vizyonu olmayanlara yeter diyeceğiz.

'SON 2 SENEDE GENÇLERİMİZLE 36. BULUŞMAMIZI YAPIYORUZ'

Bize verilen her oyu, Türkiye Yüzyılına konulan bir tuğla olacaktır. AK Parti kurulduğundan beri 15 seçime girdi, hepsinden de zaferle çıktı. Gençlerimizin de birinci partisi hep AK Parti oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gençlerimizin ilk tercihi biz olduk. Sadece son 2 senede, gençlerimizle 36. buluşmamızı yapıyoruz. Daha pek çok vesileyle gençlerimizle bir araya geliyoruz. Belki kendi çocuklarıyla bile bir araya gelmemiş olanlar, bizi gençlerden uzak olmakla itham ediyorlar. Ne diyorlar, biz gelince bir kuruş alamayacaksınız. Ya gelemeyeceksiniz... Kendilerini hapsettikleri yalan kalelerinden başka bir şeyi olmayanlarla hangi vizyonu hangi projeyi tartışacağız. Biz 40 yıldır her ne yaptıysak, milletimizin desteği ile milletimiz için yaptık. Sizlere bırakacağımız en büyük miras da bu olacaktır.

'RESMİ OLARAK CUMHURBAŞKANIN BURADA BİR YETKİSİ VAR 10 MART'TA BU YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ'

Birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor bu erken seçim değil, seçimi öne almak. Biz burada bir güncelleme yaptık. Devlet Beyle bir görüşme yaptık ve dedik ki 'zaman kaybına tahammül yok.' Bütün değerlendirmeleri yaparak adımı da buna göre atalım dedik. Öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Resmi olarak Cumhurbaşkanın burada bir yetkisi var. 10 Mart'ta bu yetkimizi kullacağız. 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek.