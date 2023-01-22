MIT Technology Review'dan dikkat çeken Bayraktar yorumu: Savaştaki rolünü önemli ölçüde genişletti

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Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

ABD merkezli MIT Technology Review, Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi.

Haberde, Bayraktar TB2 gibi Türk yapımı uçakların, drone'ların savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiği belirtildi.

drone'ların mercek altında alındığı haberde şu ifadelere yer verildi;

'En dikkat çekici olanı Türkiye'nin Baykar şirketi tarafından üretilen 5 milyon dolarlık Bayraktar TB2.'

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Haberde TB2 için 'yavaş uçan bir gövdede bir araya getirilmiş yeterince iyi parçalardan oluşan bir koleksiyon. Saatte 138 mil hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 186 millik bir iletişim menziline sahip' denildi.

TB2'yi ABD yapımı Reaper ile kıyaslayan MIT Technology Review, şu değerlendirmede bulundu;

'Reaper gibi ABD yapımı İHA'lar, daha yetenekli ancak daha pahalı ve sıkı ihracat kontrollerine tabi.TB2 ise isteyen her ülke için mevcut. Ukrayna, 2019'da Donbas'taki askeri operasyonlar için 6 tane satın aldı ama İHA'lar 2022'nin başlarında Rus işgalcilerin engellenmesine yardımcı olduklarında dünyanın dikkatini çekti. Taktiksel avantajları açık.'

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology Review, milli SİHA'larımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi' ifadesini kullandı.

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BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

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400.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.

Temel uçuş performans kriterleri;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş Özellikler;