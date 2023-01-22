Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı paketi! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında, borç yapılandırması nasıl yapılır?

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

TESK'TEN YENİ PAKETE TAM DESTEK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı “Vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi tüm vatandaşlarımız için sevindirici, yeni bir düzenleme içe esnafımız da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olmaların yolu açılmalı” dedi. Palandöken, kış döneminde esnafın elektrik ve doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zamana yayılmalı” ifadelerini kullandı.

KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. Yarın KABİNE’de görüşülecek düzenleme ile vergi, prim ve cezadan, öğrenim kredilerine kadar tüm borçlar yapılandırılabilecek. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı. Bayram şu ifadeleri kullandı:

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“Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması yapılacak. Devletimiz sözleşmeli personel, 3600 ek göstergesi, asgari ücretteki artışla vatandaşın cebine 1 lira daha fazla koyma adına önlemler alıyor.

Özellikle esnafımız, vatandaşımızın vergi borçları, SGK primleri birikti. Devletimiz diyor ki ben herkesin borçlarını yapılandıracağım. Bu paket 84 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren paket. Kamu alacağı kapsamındaki tüm borçları ilgilendiriyor.

'EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLABİLECEKLER'

MTV borçları, vergi borçları, SGK primleri, matrah artırımı, dava aşamasında olan vergi ve prim borçları, esnafın ödeyemediği Bağkur primleri var eğer yapılandırma kapsamında öderlerse EYT kapsamında emekli olabilecekler.

Öncelikle vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. KYK borçları var, öğrencilerin KYK borçları önceden yapılandırılmıştı öğrencilerimize 4 yıl vade sunulmuştu. Bu kapsamındaki tüm borçlanma şu şekilde yapılacak. Şubat ayında EYT yasasının çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte ilk gündeme gelecek madde yapılandırma kanunu olabilir. Anapara üzerinden bir yapılandırma yapılacak.

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Vadeler 18 ay kapsamındaydı 36 ve 48 ay vadelendirme yapılabilir.

NE ZAMANA KADAR OLAN BORÇLARDAN SÖZ EDİYOR

31 Aralık 2022’ye kadar olan borçları kapsıyor. Bu kapsamda 1 Ocak itibarıyla ocak ayı içerisinde tahakkuk edilen MTV borçları var. Vatandaşlarımız ödememezlik yapması bu borçlar 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm borçları kapsıyor.

TUTARI DÜŞÜK OLAN BORÇLAR İÇİN YENİLİK VAR MI?

Bankalarca takibe alınan borçların bazı kısmı silindi. Belediyelere olan borçlar var, il özel idarelerine olan borçlar var. 5 bin liranın altındaki borçların silinmesi olabilir. Beklenti o ki Cumhuriyet tarihinin en önemli yapılandırması bu düşük tutarlı borçların tamamı silinmeli ki vatandaşlarımız rahat bir nefes alabilsin.

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VATANDAŞA NASIL BİR ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK?

Öncelikle 31 Aralık 2022 tarihi milat. Önceki tüm borçları kapsıyor. Devlete olan ne kadar borcu varsa hepsi kapsam içerisinde artı belediyelere olan borçlar kapsam içerisinde vergi ve sigorta primleri bu kapsamda.

Beklentimiz o ki Bankalara olan borçlarda kısmi olarak bu borçlanmaya dahil edilebilsin. 10 lira ana para varsa 20 lira faiz varsa 20 lira silinecek. Peşin ödemek isteyenler için 10 liralık kısımda peşin ödemeleri durumunda kısmi bir indirim söz konusu olabilir.

Önceki dönemlerde yapılandırması bozulan kişiler de var. 2022 yılı öncesini kapsayan borçlar hepsini kapsayacak. İşletmeler de kasa affı, stok affı ve matrah artırımından faydalanacak.

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PAKET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Burada şubatta EYT görüşmesi Meclis'ten geçtikten sonra mart ayında görüşmeler başlar. Mart ve nisan aylarında yürürlüğe girecek.”