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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Berat Kandili
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Berat Kandili paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 20:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı paylaşımda İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun" sözlerini kullandı.

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Berat Kandili

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