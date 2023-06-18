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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

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#Babalar Günü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Babalar Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü mesajı şu şekilde:

Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

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