Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü mesajı şu şekilde:
Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.
Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.
Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2023
Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.