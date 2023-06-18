Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü mesajı şu şekilde:

Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Gözden Kaçmasın Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Haberi görüntüle