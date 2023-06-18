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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Babalar Günü Mesajı
Emine Erdoğandan Babalar Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan Babalar Günü mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, mesajında "Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi

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Emine Erdoğan'ın Babalar Günü dolayısıyla paylaştığı mesaj şu şekilde:

Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz.

Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklerimize rahmet diliyorum.

Günün vesilesiyle, bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm Koruyucu Babalarımıza fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Babalar Günü Mesajı

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