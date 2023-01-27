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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a taziye mesajı: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#İran
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan’a taziye mesajı: Saldırıyı şiddetle kınıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır.

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