Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a taziye mesajı: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır.