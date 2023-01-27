Son dakika... Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

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Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 sıralarında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda büyükelçiliğin güvenlik müdürünün hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellerken yaralandığı bildirildi.



Saldırı gerçekleştiren kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detayları ile ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceği duyuruldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Elçiliğin iki güvenlik görevlisinin saldırıyı engellerken yaralandığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir güvenlik görevlisinin saldırgana müdahale ettiği ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliği'nin güvenliğinin sağlanana kadar Büyükelçiliği tahliye etme kararı alındığını belirtti.

'MESULİYETİN İRAN TARAFI ÜZERİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

TRT Haber'e konuşan Hacızade'ye, İran tarafından yapılan 'saldırı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenledi' açıklaması üzerine 'Mesuliyetin İran tarafı üzerinde olduğunu düşünüyoruz dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

CNN Türk Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu saldırganın yakalandığı bilgisini paylaştı. Tahran Polis Komutanlığı saldırganın yakalandığı bilgisini doğruladı.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırgan iki çocuk ile binaya girmeye çalıştı. İlk belirlemelere göre kimliği açıklanmayan saldırgan, saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenledi.

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ALİYEV'DEN İLK AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın İran elçiliğine yapılan silahlı saldırının terör saldırısı olduğunu vurguladı ve acilen olayın soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduk. "Saldırganla ilgili farklı bilgiler geliyor" dedi kendileri. İlave tedbirler alıyoruz. Son zamanlarda Azerbaycan misyonlarına yönelik artmaya başladı. Son 2 yılda Azerbaycan misyonlarına 5 kere saldırı oldu. Radikal Ermeniler Azerbaycan misyonlarına saldırdı. İran'a saldırganın yakalanması ve gerçeklerin ortaya çıkması yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Kimsenin Azerbaycan'ın zaferinden rahatsız olmaması gerekiyor. İran'daki diplomatik misyonları korumak İran'ın sorumlululğundadır. İran makamlarından saldırının failinin yakalanmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Şu anda bu sürecin Azerbaycan ve İran arasında sürdürülmesi daha sağlıklıdır.

Farklı bilgiler var. Ceyhun kardeşim, ellerinde net bir bilgi olmadığını söyledi. Bu konuda somut bir bilgiye ulaşılması gerekir. Bizim büyükelçiliğimize yönelik böyle bir tehdit söz konusu değil.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.



Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından da açıklama yaptı ve'Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir' dedi.



ABDULLAH AĞAR: SON DERECE SAĞDUYULU YAKLAŞILMALI

Terör ve güvenlik uzman Abdullah Ağar hain saldırıyı CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. "Son derece soğukkanlı ve sağduyulu yaklaşılması gereken bir fotoğraf bu. Öncelikle geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Azerbaycan'ın yanında durmak bizim için çok önemli, Azerbaycan için de önemli. " diyen Ağar sözlerine şöyle devam etti;

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"Kardeşlerimizin yaşadığı büyük hak kaybının ardından Türkiye her zaman onların yanında oldu, her zaman da yanlarında olacak.

İran'ın büyük bir hızla saldırganı yakaladığı ifade ediliyor. Saldırının arkasında ne var? Kalaşnikoflu bir saldırgandan bahsediliyor. Akla İran'da faaliyet gösteren Azerbaycan karşıtı bir yapı, PKK/YPG bile geliyor.

"YENİ BİR ZENGEZUR HARİTASI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkiler zaten çok gergin. Burada söylenmesi gereken önemli bir şey var.

2. Karabağ savaşı aslında bir kurgu savaşıydı. Burada savaş sırasında ele geçirilen bazı haritalar var. Orada Azerbaycan'ın 3'e bölündüğü görülüyor. Yeni bir Zengezur koridoru oluşturulmaya çalışılıyor.



"İRAN SORUMLULARI BULMALI"



Bu İran'ın aydınlığa kavuşturması gereken bir namus meselesidir. İran'ın bu olayı çözüp sorumluların kim olduğunu Azerbaycan'a bildirmesi gerekir çünkü bu tür muğlak, diplomatik yerlere yapılan saldırılar gelecekteki büyük olayların zeminini hazırlıyor, savaşlar bile çıkıyor. Soğukkanlılıkla beklememiz gerek."

UKRAYNA'DAN KINAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Azerbaycan’ın İRAN’daki Büyükelçiliği’ne düzenlenen silahlı saldırıya dair yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Nikolenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna, bugün Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne düzenlenen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ve güvenlik görevlilerinin yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyor. Kurbanın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.