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AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdardaki Nevmekan Selimiyeyi ziyaret etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdardaki Nevmekan Selimiyeyi ziyaret etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdardaki Nevmekan Selimiyeyi ziyaret etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdardaki Nevmekan Selimiyeyi ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Selimiye Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdarda Nevmekan Selimiyeyi ziyaret etti

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