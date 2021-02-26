Son dakika... Kısıtlamalar esnetilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Selimiye Camisi'ne geçti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hocalı katliamının Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Bir gecede insanları tanklarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce, binlerce insanın orada katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil.

ERMENİSTAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey. Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır.

KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Çevre Şehircilik bakanlığı her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje ta benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir. Hala ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemeyiz...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki.. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor.

İnadına ifadesini ben İstanbul'a güzellik kazandıracağız, yeni değil, projemiz hazırdır. Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar.